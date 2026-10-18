"컨디션은 좋았다" 에스파뇰전 나선 이강인 향한 엇갈린 평점, '강렬했다' 7.5점 VS '최고의 모습 아냐' 5점...62분 뛰며 기회창출 3회, 아틀레티코는 5연승 신바람

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[스포츠조선 박찬준 기자]'골든보이' 이강인(아틀레티코 마드리드)이 극과극 평가를 받았다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 17일(이하 한국시각) 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 에스파뇰과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 후반 44분 나온 알렉스 바에나의 득점을 지켜냈다. 아틀레티코(7승1무1패)는 5연승을 달리며 2위 자리를 굳게 지켰다.

아틀레티코의 올 시즌 첫 오후 2시(현지시각) 경기였다. 앞서 스페인 언론 '문도데포르티보'는 15일 '아틀레티코가 올 시즌 처음으로 오후 2시 경기를 치른다. 이는 올 시즌 아틀레티코가 치르는 경기 중 가장 이른 시간대다. 이강인 합류 이후, 이 시간대는 마케팅 측면에서 아틀레티코에 매우 유리한 조건이 됐다'고 했다.

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이강인은 이날 4-3-1-2 포메이션의 공격형 미드필더로 선발 출격했다. 시메오네 감독은 주중 맨유와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기 일정 관계로 훌리안 알바레스, 바에나, 알레한드로 그리말도, 마르코스 요렌테 등을 벤치에 앉혔다. 이강인은 달랐다. 맨유전에서도 선발로 나선 이강인은 이날도 선발 명단에 이름을 올리며, 확실한 주전임을 다시 한번 알렸다.

이강인은 초반 경쾌한 움직임을 보였다. 그는 킥오프 2분 만에 첫 슈팅을 시도했다. 조너선 데이비드가 내준 공을 왼발 감아차기 슈팅으로 마무리했다. 하지만 골대 왼쪽으로 빗나갔다. 전반 19분엔 이강인이 돌파하다가 날린 중거리슛이 골키퍼에게 막혔다. 10분 뒤 이강인의 침투 패스는 줄리아노 시메오네의 슈팅으로 연결되지 못했다. 수비에도 적극적으로 임하던 이강인은 전반 43분 브리안 사라고사에게 거친 파울을 범해 옐로카드를 받기도 했다.

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전반을 0-0으로 마친 아틀레티코 마드리드는 후반 17분 골대 불운에 눈물 흘렸다. 이강인이 절묘한 백힐 패스로 기회를 창출했다. 그러나 마르코스 요렌테의 중거리슛이 상대 골키퍼 손끝을 스치고서 크로스바를 강타했다. 이강인은 직후 바에나와 교체돼 벤치로 물러났다. 이강인의 체력을 고려한 교체로 해석됐다. 이후에도 아틀레티코는 에스파뇰의 수비를 계속해서 공략했다. 무승부로 경기가 끝나는 듯했던 경기는 종료 직전 바에나가 강력한 중거리 슈팅 한방으로 바뀌었다. 아틀레티코는 귀중한 승리를 더했다.

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축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 62분 동안 터치 59회, 패스 성공률 93%(41/44), 기회 창출 3회 등 긍정 기록을 남겼다. 공동 최다 기회 창출을 기록했다. 여기에 유효 슈팅 1회와 공격 지역 패스 5회까지 기록했다. 평점은 7.5점이었다.

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스페인 현지 반응은 달랐다. '문도데포르티보'는 이강인을 강렬하다고 평가하며 '그는 공격형 미드필더로 뛰며 끊임없이 움직여 공을 받을 위치를 찾았다. 위협적인 상황을 만들어내려 애썼다. 그는 경고를 받았고, 후반전에 교체돼 벤치로 물러났다'고 평가했다.

또 다른 현지 매체 '아스' 역시 '이강인이 공격 흐름에 변화를 주기 위해 노력했다'고 전했다. 특히 '이강인의 드리블과 패스가 아틀레티코 공격에 차별점을 더했다'고 주목했다.

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하지만 '마르카'는 냉정했다. 이강인에게 평점 5점을 매겼다. 이날 선발 출전한 아틀레티코 선수 가운데 두 번째로 낮은 점수였다. 마르카는 '이강인은 좋은 컨디션을 보여줬다'고 했지만 '여러 차례 공격을 시도했지만 이날 최고의 모습을 보여주지는 못했다. 경기 시작 약 한 시간 만에 바에나와 교체됐다'고 설명했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com