"선덕여왕의 후예" 경주 화랑대기 국제축구, 여자축구 꽃이 활짝 피었습니다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 여자축구의 꽃봉오리가 천년고도 경주에서 피어올랐다.

대한민국 여자축구 U-12 선발팀 선덕과 선화가 2026년 경주 화랑대기 국제축구대회 여자부 결승에서 첫 우승 트로피를 놓고 '한솥밥' 맞대결을 펼치게 됐다.

경주시 주최, 경주시축구협회 주관으로 지난 14일 개막한 2026년 경주 화랑대기 국제축구대회는 18일 대망의 남녀 결승전을 치른다. 남자부는 국내 10개 팀과 브라질 팔메이라스, 포르투갈 스포르팅 리스본 등 유럽 명문팀과 미국 올랜도, 일본 사간도스, 고베, 중국 산둥타이산, 칭다오 하이뉴, 태국 칸차나부리, 말레이시아 조호르, 셀랑고르 등 해외 14개 팀 등 총 24개 팀(6개조)이 참가했고, 여자부는 국내 2개 팀과 일본 이츠노미야 FC, 중국 웨펑 등 4개팀이 출전해 풀리그 방식으로 17일 결승 진출팀이 가려졌다.

Advertisement

남자부에선 17일 '국내 선발' 문무(서울), 서라벌(경북, 강원), 신라(경기A)가 브라질 팔메이라스 유스팀와 함께 4강에 올랐다. 18일 오전 문무-서라벌, 신라-팔메이라스의 준결승전에서 결승 진출팀이 가려진다. 여자부는 전가을 감독이 이끄는 선덕이 중국 웨펑을 4대2로 꺾고 선화와 나란히 결승에 진출했다.

주낙영 경주시장이 화랑대기 국제축구 현장에서 파이팅 포즈를 취했다.

이번 경주 화랑대기 국제축구에서 가장 달라진 점은 여자부다. 한국 유소년 축구 발전, 스포츠와 지자체의 상생에 진심인 경주시는 지난해 경주서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 APEC 참가국 남자 U-12 유스팀을 초청하는 국제대회를 처음 시작했다. 2002년 시작해 화랑의 기백으로 대한민국 축구 풀뿌리를 떠받쳐온 화랑대기가 K-스포츠의 위상에 걸맞게 또 한번 업그레이드됐다. 당시 대한축구협회의 건의로 남자 U-12 대회에 남자 클럽 소속 여자선수 별도 팀이 특별승인을 받아 출전했고, 현장에서 이를 지켜본 주낙영 경주시장과 손영훈 경주시축구협회장이 유소녀 축구 발전을 위한 국제대회의 의미와 필요성에 공감, 올해 처음으로 일본, 중국 유스팀을 초청해 명실상부 4개팀의 국제대회로 거듭났다. "내년 브라질여자월드컵을 앞두고 주 시장은 손 회장에게 "여자부 대회를 더 확대하도록 적극 검토하라"고 특별 지시했다. 손 회장은 "국제대회 경험을 쌓기 어려운 유소녀 선수들에게 이 대회가 갖는 의미를 잘 알고 있다. 내년 6~8개팀으로, 점진적으로 계속 늘려나갈 것"이라는 의지를 표했다.

Advertisement

이번 대회 한국 여자부는 '선덕'과 '선화' 두 팀으로 구성됐다. 남자 클럽 소속 여자선수와 여자 등록팀 소속 선수가 함께하는 연합팀 형태다. 남자팀 소속 선수는 대회 조직위원회 측 남자팀 지도자들의 추천으로, 여자 등록팀 소속 선수는 여자연맹 별도 선정위원회를 통해 선발됐다. '여자축구 레전드' 전가을 대한축구협회 이사가 팀 선덕의 감독으로 지휘봉을 잡았다. 12일 경주에서 첫 소집훈련을 시작한 후 유소녀 꿈나무 선수들과 일주일 가까이 동고동락하며 기술은 물론 선수로서의 태도와 마인드, 한국 여자축구의 강인한 정신을 공유하고 있다. 이나라 코치와 권해인 골키퍼 코치도 함께 한다. 팀 선화는 곽미진 감독과 김수인 코치, 정보람 골키퍼 코치가 코칭스태프로 유소녀 꿈나무들과 함께 달린다.

Advertisement

초등학교 합숙이 사라진 시대, 서로를 상대팀, 라이벌로만 접했던 축구소녀들은 6박7일간 생애 첫 합숙 훈련을 통해 손발을 맞추며 금세 친구가 됐다. 여자 등록팀에서 꿈을 향해 앞만 보고 달려온 어린 선수들, 남자클럽 팀에서 10번을 꿰차고 기량을 뽐내온 '홍일점' 에이스들이 경주의 그라운드에서 함께 맘껏 꿈을 펼쳤다. 선덕, 선화의 동반 결승행 후 전가을 감독은 "작년에 첫 시범경기를 한 후 손영훈 회장님이 여자축구의 미래를 위해 여자부 유소녀 대회를 확대시키겠다고 약속하셨는데 현실이 됐다. 주낙영 경주시장님과 손 회장님께 너무나 감사드린다"며 고개 숙였다. "우리 아이들이 기대 이상으로 너무 잘한다. 정말 뿌듯하다. 우리나라 여자축구의 미래가 보이기 시작한다"며 환호했다.

삼예린과 전가을 감독

Advertisement

웨펑전에서 멀티골을 터뜨린 미드필더 심예린(12·김포FC U-12)은 "미드필드에서 전진적으로 드리블하고 패스도 잘 뿌리고 마무리도 할 수 있는 선수"라고 자신을 소개했다. 김포FC 유스에서당당히 10번, 선발을 꿰찬 심예린은 "여자축구 선수들이많지 않다고들 하시는데 저는 뛰어난 선수들이 정말 많다고 생각한다. 한국 여자축구 미래는 더 좋아질 것"이라고 당차게 말했다. "이번 대회 합숙도 국제대회도 난생 처음이었는데 정말 좋았다. 만난 지 일주일도 안됐는데 같이 공을 차고, 호텔에서 많은 이야기를 나누다보니 서로 많이 친해졌다"며 미소 지었다. 같은 꿈을 꾸는 친구들과 경주에서 꿈결같은 시간을 보낸 심예린은 "앞으로 국가대표도 되고 해외 진출도 하고, 언니들이 이번에 놓친 아시안게임 금메달도 따고 싶다"고 했다.

안하윤과 전가을 감독

이날 심예린과 나란히 골맛을 본 센터포워드 안하윤(12·경기 고양 무원FC U-12)은 4대2 승리에도 만족하지 않았다. "골 넣을 기회가 더 많았는데 놓쳐서 아쉽다. 팀적으로는 똘똘 뭉쳐 좋은 경기였는데 개인적으로는 찬스 때 더 집중해야 한다"고 했다. "전가을 감독님이 자신감 있게 하라고, 잘하고 있다고 하신 말씀이 기억에 남는다"고 했다. "슈팅을 잘하는 선수"로 자신을 소개한 안하윤은 "여자축구 선수 중엔 전가을 감독님, 축구선수 중엔 메시를 제일 좋아한다"면서 "국가대표를 목표로 열심히 노력하겠다"며 눈을 빛냈다.

Advertisement

한편 이날 여자부 결승전은 오후 1시, 남자부 결승전은 오후 3시 경주 스마트에어돔구장에서 펼쳐진다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com