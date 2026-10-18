일본 날벼락! '손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최고 공격수, 원인 불명 부상...아시안컵 뛰지도 못하나 "특수한 부상, 복귀 시기 알 수 없어"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]일본 대표팀 공격수 우에다 아야세가 부상으로 이탈했다.

일본의 풋볼존은 17일 '우에다가 부상으로 이탈했다. 이탈 기간은 미지수라고 현지 매체가 전했다'고 보도했다.

풋볼존은 '우에다는 브레스트전에 결장했다. 아스널과의 유럽챔피언스리그 경기에서 발바닥 통증으로 교체된 이후 부상 복귀 시기가 불투명하다고 알려졌다. 감독 또한 이탈 기간을 정하기 어려우며, 특수한 부상이라고 밝혔다. 우에다의 이탈은 향후 결정애서 팀에 큰 아픔이 될 것이다'고 전했다.

Advertisement

다비드 안첼로티 감독은 "이탈 기간을 예측하기 어렵다. 우에다는 특수한 부상이며, 치료 경과나, 통증, 발바닥 상태에 따라 달라지기에 기간이 확실치 않다. 선수의 감각에 달렸다"고 했다.

AFP연합뉴스

일본의 트라이브풋볼도 '우에다는 족저근만 파열 진단을 받았다. 이로 인해 11월 A매치를 비롯해 2027년 1월 사우디아라비아 아시안컵에서 일본 대표팀 승선이 어려울 것으로 보인다'며 '손상 정도에 따라 회복 기간이 달라지며, 적절한 치료와 단계적인 재활이 요구된다. 중증인 완전 파열은 회복까지 3개월 이상 걸리는 것으로 알려져 있다, 근막이 완전히 끊어진 상태여서 보행 시 통증이 심하고, 경기 복귀에도 시간이 걸리는 경우가 있다'고 밝혔다. 우에다는 완전 파열 수준의 부상인 것으로 알려졌다. 복귀까지 적지 않은 시간이 소요될 것이 유력하다.

Advertisement

2019년 가시마 앤틀러스에서 프로에 데뷔한 우에다는 J리그를 대표하는 골잡이로 활약하던 2022년 세르클로 브뤼허로 이적하며 유럽 무대에 데뷔했다. 유럽에서의 첫 시즌임에도 불구하고 당시 공식전 42경기에서 23골을 몰아넣은 우에다는 곧바로 다음 시즌은 2023~2024시즌 페예노르트 유니폼을 입었다.

Advertisement

AFP연합뉴스

페예노르트에서는 적응 기간이 필요했다. 지난 두 시즌 동안 68경기에서 14골에 그쳤던 우에다는 올 시즌 기량을 맘껏 뽐냈다. 우에다는 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시에서 25골을 넣으며 득점왕을 차지했다. 일본인이 유럽 주요 리그에서 득점왕이 된 건 2022~2023시즌에 셀틱에서 27골을 터트린 후루하시 교고 이후 처음이다. 손흥민 이후 유럽에서 가장 뜨거운 아시아 골잡이임은 분명하다.

Advertisement

올여름 이적시장에서는 빅리그 진출까지 성공했다. 릴의 구애와 함께 리그1으로 진출했다. 리그 4경기에 출전해 3골-1도움, 준수한 활약을 펼치던 상황에서 부상으로 장기간 이탈하게 됐다.

일본 대표팀에는 더 뼈아픈 타격이다. 일본 대표팀에서도 핵심 전력으로 꼽히는 우에다는 다가오는 내년 1월 아시안컵이 정상적으로 진행된다면 결장이 유력하다. 우에다와 같은 최전방 자원이 빠진 상태에서, 한국, 호주 등과의 우승 경쟁은 어려움을 겪을 수 있다. 일본의 고민도 커질 전망이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com