이래서 EPL이 탐낸다! '괴물 수비수' 김민재 극찬 폭발, 해리 케인 득점 '기점' 역할→'강력한 경기력'…라이프치히 6-1 완파 앞장

epa13311935 Min-jae Kim of Munich (R) and Willi Orban of Leipzig (L) in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - October 17, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their fifth goal with Kim Min-jae REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)가 '통곡의 벽'을 선사했다.

빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 18일(이하 한국시각) 독일 바이에른주 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 홈경기에서 6대1로 크게 이겼다. 바이에른 뮌헨은 개막 6경기 무패(4승2무)를 달리며 1위에 랭크됐다. 2위 도르트문트와 승점은 같지만, 골득실에서 앞서 선두 자리를 찾았다.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v RB Leipzig - Allianz Arena, Munich, Germany - October 17, 2026 RB Leipzig's Christopher Nkunku in action with Bayern Munich's Kim Min-jae REUTERS/Angelika Warmuth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

김민재는 4-2-3-1 포메이션의 중앙 수비수로 선발 출격했다. 다요 우파메카노와 짝을 이뤄 경기에 나섰다. 그는 후반 32분 사샤 보이와 교체될 때까지 77분을 뛰었다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 김민재는 패스 성공률 97%(66/68), 수비 기여 5회, 리커버리 6회 등 긍적 기록을 남겼다. 독일의 '아벤트차이퉁'은 김민재를 두고 '강력한 경기력을 보여줬다'고 했다. 'T-온라인' 역시 '김민재가 앞선 유럽챔피언스리그(UCL) 원정에서 실수를 범했지만 이번에는 훨씬 집중력 있는 경기력을 보였다. 상대에 좀처럼 기회를 허용하지 않았다'고 칭찬했다.

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김민재는 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설에 휩싸였다. '디펜딩 챔피언' 아스널이 그를 원하고 있다는 얘기가 나온다. 다만, 막스 에베를 바이에른 뮌헨 단장은 라이프치히와의 경기를 앞두고 "모든 선수에게 만족하고 있다. 내년 1월 이적시장에서 조치를 취해야 할 이유는 전혀 없다고 생각한다. 수준에 도달하지 못한 선수들도 있지만, 곧 기량을 회복할 것으로 예상한다. 최고 수준에서 승리를 이어간다면 변화를 줄 필요는 없다"고 딱 잘라 말했다.

Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae (L) and Leipzig's Dutch midfielder #06 Ezechiel Banzuzi both jump to head the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on October 17, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

한편, 이날 바이에른 뮌헨은 루이스 디아즈의 해트트릭과 해리 케인의 1골-2도움 활약을 앞세워 승리했다. 전반 12분 디아즈의 선제골로 앞서 나간 뮌헨은 전반 26분 디아스의 도움을 받은 알렉산다르 파블로비치의 추가골이 나왔다. 전반 34분 케인의 침투 패스를 받은 마이클 올리세의 득점까지 나오며 전반을 3-0으로 마무리했다. 후반에도 골폭풍은 계속됐다. 후반 2분 디아즈의 멀티골, 후반 8분엔 케인의 득점이 나왔다. 김민재가 시발점 역할을 했다. 상대의 침투 패스를 여유롭게 잡아낸 김민재는 곧바로 상대 진영 중원에 있던 올리세에게 정확하게 패스를 넣어줬다. 이 볼이 디아즈와 나다니엘 브라운을 거쳐 케인의 득점으로 완성됐다. 바이에른 뮌헨은 후반 24분 디아즈의 해트트릭으로 환호했다. 라이프치히는 후반 추가 시간 네마냐 막시모비치의 만회골에 만족해야 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com