"국가대표 은퇴해라" 말도 안 되는 소리, 'EPL 이적설' 김민재 또 미친 활약→"믿음직스러워, UCL 출전 여부 궁금"...뮌헨, 라이프치히전 6-1 대승

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재가 엄청난 활약으로 팀 승리에 일조했다.

바이에른 뮌헨은 18일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 6대1 대승을 거뒀다.

바이에른은 이날 경기 승리로 개막 이후 리그 6경기 무패 행진을 달렸다. 4승2무, 승점 14로 바이에른은 도르트문트를 골 득실에서 제치고 선두에 올라섰다.

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최정예 라인업을 꺼내들었다. 최전방에 해리 케인, 2선은 마이클 올리세, 이스마엘 사이바리, 루이스 디아스, 3선은 요슈아 키미히, 알렉산다르 파블로비치가 호흡을 맞췄다. 김민재도 최정예 중 한 명이었다. 콘라트 라이머, 다욧 우파메카노, 나다니엘 브라운과 수비진을 이뤘다. 2경기 연속 선발 출전이었다.

이날 경기는 바이에른의 압도적인 경기력이 돋보였다. 전반 12분 요슈아 키미히의 패스를 받은 루이스 디아스의 감각적인 슈팅이 골망을 흔들었다. 전반 26분과 전반 34분 파블로비치와 올리세의 추가골까지 터지며 경기는 이미 한쪽으로 무너지고 말았다. 바이에른은 후반 2분 디아스가 케인의 패스를 받아 추가골을 넣으며 격차를 벌렸다.

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김민재도 공격 과정에 일조했다. 후반 8분 김민재의 날카로운 전진 패스를 시작으로 올리세, 디아스, 브라운을 거친 공을 문전에서 케인이 마무리하며 골망을 흔들었다. 케인은 득점 이후 다가오는 김민재를 향해 이름을 불러주며 득점을 자축했다. 바이에른은 디아스가 후반 24분 해트트릭을 완성하며 6골을 폭격했다. 김민재가 후반 32분 교체됐고, 이후 후반 추가시간 한 골을 실점하며 6대1로 경기를 마쳤다.

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김민재는 앞서 유럽챔피언스리그 비킹전 선발로 나서서 아쉬움이 있었다. 독일의 아벤트차이퉁은 김민재에게 평점 4점과 함께 '김민재는 첫 실점 장면에서 아예 헤더 경합을 위해 뛰지도 않았다. 왜 그랬는지는 모르겠다. 이후에는 패스 미스와 허술한 플레이, 볼 소유권 상실이 이어졌다'고 지적했다.

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하지만 이날 경기는 완전히 달랐다. 77분 동안 태클 성공 1회, 패스 성공률 97%, 가로채기 2회, 걷어내기 1회, 리커버리 6회 등을 기록했다. 단단한 수비, 전방으로 뻗어나가는 예리한 패스까지 육각형 수비수의 면모를 완벽하게 과시했다. 독일의 아벤트차이퉁은 수비진 내 최고인 평점 2점을 부여하며 '필요할 때마다 자신의 역할을 믿음직스럽게 소화해냈다. 김민재의 활약은 정말 대단했다. 뱅상 콤파니 감독이 아스널전 선발 라인업에서 타를 빼고 김민재를 기용할지 궁금하다'고 평가했다. 최근 등장한 김민재를 향한 아스널의 구애가 이해되는 활약상이었다.

한편 김민재는 최근 국가대표 은퇴설이 등장하며 많은 비판을 받기도 했다. 일부는 바이에른 뮌헨 SNS에도 방문해 김민재를 향해 '국가대표를 은퇴해라' 등의 비방을 남기기도 했다. 다만 김민재의 기량을 고려하면 한국 대표팀에서는 여전히 빠질 수 없는 정상급 선수임은 분명하다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com