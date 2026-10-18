"이 볼보이는 커서 유럽파 골잡이가 됩니다" '깃발 세리머니' 오현규의 멋진 낭만, 수원 볼보이 시절 롤모델 오마주…'나탄이형 보고 있죠?'

[스포츠조선 윤진만 기자]지금으로부터 9년 전인 2017년, 수원 공격수 조나탄은 수원월드컵경기장에서 열린 K리그 울산전에서 골을 터뜨린 뒤 입고 있던 유니폼 상의를 벗어 코너 깃대에 건 뒤 깃대를 번쩍 들어올리는 세리머니를 했다.
이 시기 국대 스트라이커 오현규(베식타시)는 수원에서 프로 데뷔를 꿈꾸는 열여섯 볼보이였다. 조나탄의 유명한 깃발 세리머니를 골대 옆에서 '1열 직관'했는지는 확인할 수 없지만, 그 순간을 똑똑히 기억하는 것만은 분명하다. 탄탄한 체구와 폭발적인 득점력을 지닌 조나탄의 존재는 프로를 꿈꾸는 유스 공격수 오현규에겐 롤모델 그 자체였다. 브라질 출신 조나탄은 2016~2017년 수원 유니폼을 입고 43경기에서 32골을 터뜨렸다. K리그 역사상 '단기 임팩트'면에서 따라올 선수가 많지 않다.
9년이 흘러 오현규가 조나탄의 세리머니를 재현했다. 오현규는 16일(한국시각) 독일 진스하임의 프리제로 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 유럽유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전 원정경기에서 후반 34분 결승골을 터뜨린 뒤 시원하게 웃통을 깠다. 후반 27분 2-1 리드를 만드는 골을 터뜨린 오현규는 7분 뒤 팀 동료 일한 파킬리의 우측 크로스를 골문 앞에서 슬라이딩 슈팅으로 멀티골을 작렬했다.
오현규는 '헐크'처럼 상의를 탈의한 채 코너 에어리어를 향해 달려갔다. 그러고는 유니폼을 코너 깃대에 걸고는 깃대를 번쩍 들어올렸다. '내가 이 경기장의 주인'이라는 의미를 담은 퍼포먼스였다. 바로 앞에서 오현규의 세리머니를 '직관'한 원정팬들은 거칠게 환호했다. 오현규는 상의 탈의 세리머니에 대한 대가로 주심으로부터 경고를 받자, 고개를 숙여 정중하게 인사를 건넸다.
2019년 수원에서 프로데뷔한 오현규는 국군체육부대 소속으로 군 생활을 끝마친 후 2022년 수원으로 돌아와 36경기에서 13골을 기록, 팀의 잔류에 결정적인 역할을 했다. 영웅으로 우뚝 선 오현규는 풍운의 꿈을 안고 2023년 친정팀에 이적료 250만파운드(약 44억원)를 남기고 스코틀랜드 명문 셀틱으로 이적했다. 1년간 셀틱에서 활약한 뒤 2024년 벨기에 헹크로 건너가 잠재력을 폭발했다. 지난 2월 베식타시로 이적할 때 이적료는 1400만유로(약 210억원)로 껑충 뛰었다.
지난시즌 후반기 강한 임팩트를 남긴 오현규는 지난여름 '유벤투스 출신' 두산 블라호비치가 합류한 후 주전 입지를 잃었지만, 이날 시즌 마수걸이포에 멀티골까지 꽂으면서 빈첸조 이탈리아노 베식타시 감독의 눈도장을 확실히 찍었다. 베식타시는 이날 3대2 승리로 유로파리그 리그 페이즈 2연승을 질주했다.
오현규는 경기 후 "정말 치열한 경기였다. 상대팀은 매우 공격적으로 나왔고, 난 그들보다 우리가 더 강하게 플레이해야 한다는 걸 느꼈다. 감독님께서도 투지있게 싸우라고 주문했다. 나는 경기장에서 그것을 증명해 보였다. 감독님과 팬분들이 나를 믿어주는 한, 나는 언제나 최선을 다할 것"이라고 소감을 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com