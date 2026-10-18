"이 볼보이는 커서 유럽파 골잡이가 됩니다" '깃발 세리머니' 오현규의 멋진 낭만, 수원 볼보이 시절 롤모델 오마주…'나탄이형 보고 있죠?'

로이터연합뉴스

사진제공=한국프로축구연맹

SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]지금으로부터 9년 전인 2017년, 수원 공격수 조나탄은 수원월드컵경기장에서 열린 K리그 울산전에서 골을 터뜨린 뒤 입고 있던 유니폼 상의를 벗어 코너 깃대에 건 뒤 깃대를 번쩍 들어올리는 세리머니를 했다.

이 시기 국대 스트라이커 오현규(베식타시)는 수원에서 프로 데뷔를 꿈꾸는 열여섯 볼보이였다. 조나탄의 유명한 깃발 세리머니를 골대 옆에서 '1열 직관'했는지는 확인할 수 없지만, 그 순간을 똑똑히 기억하는 것만은 분명하다. 탄탄한 체구와 폭발적인 득점력을 지닌 조나탄의 존재는 프로를 꿈꾸는 유스 공격수 오현규에겐 롤모델 그 자체였다. 브라질 출신 조나탄은 2016~2017년 수원 유니폼을 입고 43경기에서 32골을 터뜨렸다. K리그 역사상 '단기 임팩트'면에서 따라올 선수가 많지 않다.

9년이 흘러 오현규가 조나탄의 세리머니를 재현했다. 오현규는 16일(한국시각) 독일 진스하임의 프리제로 아레나에서 열린 호펜하임과의 2026~2027시즌 유럽유로파리그(UEL) 리그 페이즈 2차전 원정경기에서 후반 34분 결승골을 터뜨린 뒤 시원하게 웃통을 깠다. 후반 27분 2-1 리드를 만드는 골을 터뜨린 오현규는 7분 뒤 팀 동료 일한 파킬리의 우측 크로스를 골문 앞에서 슬라이딩 슈팅으로 멀티골을 작렬했다.

Advertisement

오현규는 '헐크'처럼 상의를 탈의한 채 코너 에어리어를 향해 달려갔다. 그러고는 유니폼을 코너 깃대에 걸고는 깃대를 번쩍 들어올렸다. '내가 이 경기장의 주인'이라는 의미를 담은 퍼포먼스였다. 바로 앞에서 오현규의 세리머니를 '직관'한 원정팬들은 거칠게 환호했다. 오현규는 상의 탈의 세리머니에 대한 대가로 주심으로부터 경고를 받자, 고개를 숙여 정중하게 인사를 건넸다.

스포츠조선DB

출처=베식타시 SNS 캡쳐

2019년 수원에서 프로데뷔한 오현규는 국군체육부대 소속으로 군 생활을 끝마친 후 2022년 수원으로 돌아와 36경기에서 13골을 기록, 팀의 잔류에 결정적인 역할을 했다. 영웅으로 우뚝 선 오현규는 풍운의 꿈을 안고 2023년 친정팀에 이적료 250만파운드(약 44억원)를 남기고 스코틀랜드 명문 셀틱으로 이적했다. 1년간 셀틱에서 활약한 뒤 2024년 벨기에 헹크로 건너가 잠재력을 폭발했다. 지난 2월 베식타시로 이적할 때 이적료는 1400만유로(약 210억원)로 껑충 뛰었다.

Advertisement

지난시즌 후반기 강한 임팩트를 남긴 오현규는 지난여름 '유벤투스 출신' 두산 블라호비치가 합류한 후 주전 입지를 잃었지만, 이날 시즌 마수걸이포에 멀티골까지 꽂으면서 빈첸조 이탈리아노 베식타시 감독의 눈도장을 확실히 찍었다. 베식타시는 이날 3대2 승리로 유로파리그 리그 페이즈 2연승을 질주했다.

Advertisement

오현규는 경기 후 "정말 치열한 경기였다. 상대팀은 매우 공격적으로 나왔고, 난 그들보다 우리가 더 강하게 플레이해야 한다는 걸 느꼈다. 감독님께서도 투지있게 싸우라고 주문했다. 나는 경기장에서 그것을 증명해 보였다. 감독님과 팬분들이 나를 믿어주는 한, 나는 언제나 최선을 다할 것"이라고 소감을 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

AFP연합뉴스