'손흥민 때문에 전부 망한 선수 취급' 오는 선수마다 기대 이하, 유망주까지 초토화 "양민혁에게는 좋지 않은 소식"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민 때문에 높아진 눈, 토트넘 공격진에 대한 만족감은 없다.

영국의 풋볼팬캐스트는 17일(한국시각) '사비우와 오마르 마르무쉬 때문에 손흥민의 후계자는 다시 토트넘에서 뛰지 못할 것이다'고 보도했다.

손흥민은 2015년 토트넘 합류 이후 10년 동안 토트넘 공격을 책임졌다. 2021~2022시즌에는 EPL 골든부트를 거머쥐며 아시아 최초 EPL 득점왕에 올랐고, 토트넘 소속으로 주장에 선임되며 아시아인 최초 EPL 구단 주장에 등극했다. 2024~2025시즌 꿈에 그리던 트로피를 유로파리그 우승으로서 들어올린 손흥민은 올여름 재계약 제안에도 불구하고 토트넘과의 아름다운 이별을 원했다. LA FC로 이적하며 미국에서 새로운 도전을 택했다. 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움으로 기록에 마침표를 찍었다.

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토트넘은 손흥민 이탈 이후 이를 대체하기 위한 많은 영입을 시도했다. 마티스 텔, 모하메드 쿠두스, 욀손 오도베르를 비롯해 올여름에는 사비우와 오마르 마르무시가 합류했다. 하지만 여전히 토트넘에는 공격진에 거대한 구멍이 있는 상태다.

AP연합뉴스

이런 과정에서 토트넘이 겪은 어려움을 조명했다. 풋볼팬캐스트는 '해리 케인과 손흥민은 토트넘 환상의 콤비를 자랑했다'며 '토트넘은 케인의 득점력을 대체하는 데 어려움을 겪었을 뿐만 아니라, 손흥민의 활기 넘치는 플레이를 대체하는 데에도 어려움을 겪었다. 이후로 그들은 손흥민과 같은 수준의 역동성과 빛나는 재능을 지닌 왼쪽 윙어를 찾기 위해 노력해 왔지만, 아직 성공하지 못했다'고 전했다.

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이어 '사비우가 최근 맨유와의 경기에서 고무적인 모습을 보였다. 손흥민의 활약을 고려하면 대단히 칭찬받을 것은 아니지만, 손흥민이 떠난 이후 왼쪽 윙어가 보여준 최고의 활약 중 하나였다고 해도 과언이 아닐 것이다'고 덧붙였다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

문제는 손흥민을 대체하기 위해 계속된 토트넘의 영입이 어린 선수들에게는 악재라는 점이라고 지적했다. 풋볼팬캐스트는 '이번 여름 이적 시장은 토트넘 스쿼드에 질적인 향상뿐 아니라 선수층을 두텁게 하는 데 집중했다'며 '안타깝게도 이는 이번 시즌 아카데미 선수들에게 주어지는 기회가 매우 적을 수 있음을 의미한다. 루카 윌리엄스-바넷에게는 좋지 않은 소식이며, 마이키 무어와 출전 기회가 적은 양민혁 같은 선수들에게도 좋지 않은 소식이다. 양민혁은 2025년 1월 토트넘 선수가 된 이후 1군 출전 경험도 없다'고 전했다.

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양민혁의 경우 이 과정에서 희생양이 될 것이 유력하다고 봤다. 풋볼팬캐스트는 '이런 모든 결과로 인해 향후 1군에서 많은 출전 시간을 확보할 가능성은 희박하며, 아예 출전 기회를 얻지 못할 가능성도 있다. 사비우와 마르무시처럼 이미 완성형 스타 선수들이 합류한 것도 분명 도움이 되지 않았지만, 임대 시절 선수들의 부진한 경기력 또한 문제였다. 2030년까지 남아 있기 때문에 양민혁이 자신을 증명할 시간은 여전히 충분하지만, 안타깝게도 그 가능성은 희박해 보인다. 토트넘은 제2의 손흥민을 찾기 위해 다른 곳을 알아봐야 할 것이다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com