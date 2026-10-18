'예산 요구액만 746억원' 프로축구 성장위, 기준도 없이 운영...정연욱 위원 "위원장 선정·평가 기준은 커녕 작성 자료 조차 없다" 질타

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[스포츠조선 박찬준 기자]국회가 뜬금 출범한 '프로축구 성장위원회(성장위)'를 도마에 올려놓았다. 이미 우려가 됐던 운영 기준 등 절차적인 하자를 지적하고 나섰다.

성장위는 올해 2월 한국 축구의 지속 가능한 발전과 구조적 문제 해결을 위해 문화체육관광부 주도로 출범했다. 김대현 문체부 제2차관, '유튜버' 박문성 위원이 공동위원장으로 위촉됐다.

정부가 프로축구만을 특정해 성장위원회를 구성한 것에 대해 출범부터 의문의 목소리가 많았다. 정부의 '세금'이 들어간 단체가 출범과 관련해 설명하고, 공감을 얻는 '절차'를 거치지 않았다는 점에 대해 부정적인 목소리가 많았다.

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국회에서도 이 부분을 문제삼았다. 문화체육관광위원회 소속의 국민의힘 정연욱 의원이 17일 문체부와 대한축구협회(KFA), 한국프로축구연맹(총재 권오갑)으로부터 제출받은 자료를 보면, 성장위는 위원 선정·평가기준과 회칙·임기 등 기본적인 운영기준 없이 출범한 것으로 확인됐다.

특히 위원장 선임 과정에서 의혹이 일었다. 문체부 차관이 성장위 첫 회의에서 공동위원장을 추천해 달라고 했을 때 특정인이 호명될 때까지 먼저 추천된 이들을 받아들이지 않았다는 것은 이미 축구계에 잘 알려진 이야기다.

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정 의원은 "문체부는 박 위원이 위원 협의를 통해 (위원장으로) 결정됐다고 설명했지만, 선정·평가기준은 별도로 없었고 인선을 위해 검토·작성한 자료 역시 존재하지 않는다는 취지로 답변했다"며 "성장위원 역시 선정기준·자격요건·심사·평가기준이 없었다"고 강조했다.

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이어 "민간 공동위원장 후보가 세 명이었는데 누구를 어떤 기준으로 선정했는지 보여줄 인선 자료가 없고, 성장위원 역시 자격, 심사, 평가기준이 없었다"며 "차관이 공동위원장을 맡은 정부 위원회가 기본적인 절차도 없이 운영된 것이 적절했는지 따져봐야 한다"고 지적했다. 정 의원에 따르면 민간 공동위원장 후보는 박문성 위원, 한웅수 한국프로축구연맹 부총재, 이도현 전북 현대 단장 등 3명이었다.

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성장위가 논의한 2027년도 예산 요구액은 총 746억4000만원이다. 세부적으로는 공공체육시설 개보수 474억원, 유소년 축구 전용시설 180억원, 유소년 저연령 리그 40억원, 경기장 잔디 관리 장비 지원 28억4000만원, 대학축구리그 확대 20억원, 세미프로 축구단 창단 지원 4억원 등이다. 이 가운데 공공체육시설 개보수 474억원, 저학년리그 40억원, 대학축구리그 확대 20억원, 실업축구 창단·운영지원 4억원 등 총 538억원은 기존 계속사업이다. 게다가 기존 예산 관련 일부는 아직 집행도 되지 않은 것으로 전해졌다.

정 의원은 "문체부는 성장위 관련 2027년도 사업으로 총 746억4000만 원의 소요를 제기했지만 추가 자료요구 결과 저학년리그·대학축구리그·실업축구 창단지원·공공체육시설 등 4개 사업, 총 538억원은 기존 계속사업이었다"며 "당초 기존 KFA·K리그 사업과 중복은 없음이라고 답했던 문체부는 추가답변에서 VAR 시뮬레이터·M-VAR를 기존사업의 확대로 분류하기도 했다"고 덧붙였다.

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그리고 "746억4000만원 가운데 538억원이 이미 하던 사업이었다"며 "문체부는 왜 다른 프로스포츠가 아니라 유독 축구에 별도 성장위원회가 필요했는지, 성장위가 실제 새롭게 만들어낸 게 무엇인지 밝혀야 한다"고 꼬집었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com