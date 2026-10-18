이강인 초대박! 마음 떠난 알바레스 가고, '스웨덴 득점 괴물' 요케레스 초대형 빅딜 추진…'英 단독' 아스널 떠날 준비, AT 마드리드 유력 행선지

출처=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡쳐

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[스포츠조선 김성원 기자]요란하게 아스널로 이적했던 빅토르 요케레스가 불과 한 시즌 반 만에 이별을 준비하고 있다.

영국의 '팀토크'는 17일(이하 한국시각) '요케레스가 아스널을 떠날 준비가 되어 있으며 1월 이적을 추진할 것으로 보인다'고 단독 보도했다.

'스웨덴 득점 괴물'인 그는 지난해 여름 숱한 화제를 뿌리고 아스널에 둥지를 틀었다. 아스널 이적을 위해 포르투갈의 스포르팅 CP와 첨예하게 대립했다. 스포르팅 탈출을 반대하는 여자친구와 결별할 정도로 아스널행에 진심이었다.

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요케레스는 결국 아스널 이적에 성공했다. 아스널은 옵션을 포함해 6000만파운드(약 1070억원)의 이적료를 스포르팅에 지불했다.

'스웨덴의 득점 괴물'인 요케레스는 2년 만에 잉글랜드 무대로 돌아왔다. 그는 2018년 1월 브라이턴에 둥지를 틀었지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 데뷔에 실패했다. 세 번째 임대 클럽인 잉글랜드 챔피언십(2부)의 코벤트리 시티에서 존재감을 드러냈고, 완전 이적 후 잠재력이 폭발했다.

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요케레스는 2023년 7월 포르투갈의 스포르팅과 손을 잡았다. 그는 유럽에서 가장 핫한 스트라이커로 성장했다. 스포르팅에서 두 시즌 동안 모든 대회에서 102경기에 출전해 무려 97골을 터트렸다. 첫 시즌 43골을 기록한 요케레스는 두 번째 시즌 54골을 쓸어담았다.

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그러나 아스널에선 초반 적응이 쉽지 않았다. 후반기 반전에 성공했다. 그는 2025~2026시즌 EPL에서 36경기에 출전해 14골 1도움을 기록했다.

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아스널은 2003~2004시즌 이후 22년 만인 2025~2026시즌 EPL 우승컵을 들어올렸다. 요케레스의 지분도 있다.

그러나 새 시즌 그는 EPL에서 단 3경기 출전에 그쳤다. 골도, 도움도 없다. 미켈 아르테타 감독의 1번 옵션은 카이 하베르츠다.

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'팀토크'는 '에이전트가 1월 이적 시장을 앞두고 이미 잠재적 인수 후보 구단에 대한 실사를 진행하고 있다고 한다'며 '아틀레티코 마드리드가 여전히 관심을 보이고 있는 가운데 프리미어리그 클럽들도 눈독을 들이고 있다. 이탈리아와 독일도 잠재적인 행선지로 거론되고 있다'고 전했다.

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아틀레티코 마드리드는 이강인이 공격의 핵으로 활약하고 있다. 요케레스가 아틀레티코 마드리드에 둥지를 튼다면 기대가 되는 조합이다. 아틀레티코 마드리드를 떠나고 싶어하는 훌리안 알바레스와 트레이드 카드도 될 수 있다.

'팀토크'는 '아스널은 여전히 알바레스에게 큰 관심을 보이고 있다. 이러한 지속적인 관심은 요케레스에게 상당한 걸림돌이 되고 있다'가 강조했다.

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그리고 '아틀레티코 마드리드는 여전히 요케레스의 유력한 행선지 중 하나다. 아틀레티코가 여름 이적시장에서 안드레아 베르타 아스널 단장과 만났을 때 요케레스에 대한 관심을 논의했다. 알바레스 영입 가능성도 함께 거론되었다는 사실을 확인했다'고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com