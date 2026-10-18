[오피셜]'이승우, 또 선발 제외' 4경기 연속 무승 전북 현대, 제주SK전 명단 발표..'티아고, 감보아, 이영재 선발 낙점..김태환 명단 제외'

전북 현대 이승우 사진제공=한국프로축구연맹

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[전주=스포츠조선 노주환 기자]전북 현대 '해결사' 이승우가 다시 선발에서 제외, 교체 명단에 올랐다.

전북 현대는 18일 오후 2시부터 전주월드컵경기장에서 제주SK와 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 홈 경기를 갖는다.

전북은 최근 리그 4경기서 2무2패로 승리하지 못했다. 주중 비셀 고베(일본)와의 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 페이즈 원정 경기에서도 총력전을 펼치고도 0대2로 졌다. 최근 5경기에서 무승 부진에 빠진 것이다. 전북은 승리가 절실한 상황이다. 전북은 18일 낮 12시 현재 승점 44점으로 리그 5위다. 제주는 승점 46점으로 4위다. 이번 맞대결 결과에 따라 순위가 요동칠 수 있어 두 팀에 모두 중요한 일전이다. 두 팀은 올해 두 차례 맞대결에서 1승1패를 기록 중이다.

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전북 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

최근 팬들로부터 거센 비판에 직면한 전북 정정용 감독은 제주 상대로 선발 라인업에 이탈로, 티아고, 이동준, 강상윤, 이영재, 감보아, 최우진, 김영빈, 박지수, 김태현, 송범근(골키퍼)를 올렸다. 교체 명단에 이승우, 김승섭, 맹성웅, 이상명, 조위제, 도도, 김진규, 모따, 이주현이 들어갔다. 이승우(8골-3도움)는 이번 시즌 전북에서 팀내 최다 공격포인트를 기록 중이다. 이승우는 주중 고베전에서도 조커로 45분 출전했다. 주장이자 풀백 김태환은 명단에서 제외됐다. 그는 지난 고베 원정 명단부터 빠지고 있다.

원정팀 제주는 선발 11명으로 이건희, 박수빈, 네게바, 권기민, 이창민, 박창준, 유인수, 토비아스, 세레스틴, 김륜성, 김동준(골키퍼)을 골랐다.

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전주=노주환 기자 nogoon@sportschosun.com