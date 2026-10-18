'15경기 무패' 2위 수원FC 바라보는 김도균 감독의 속내 "일단 우리걸 잘해야죠"[현장 인터뷰]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"일단 우리걸 잘해놓고 봐야죠."

김도균 서울 이랜드 감독의 각오였다. 서울E는 18일 오후 2시 목동종합운동장에서 김해FC와 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드 홈경기를 치른다. 서울E는 승점 51점으로 3위에, 김해는 승점 14점으로 최하위에 자리해 있다.

서울E는 대구FC와 김포FC를 연속으로 잡고 다시 흐름을 찾았다. 전날 수원FC가 성남FC를 2대1로 제압하며 두 팀의 격차는 승점 3점차로 벌어졌다. 다이렉트 승격을 노리는 서울E는 김해를 반드시 잡아야 한다. 서울E는 김해와의 첫 맞대결에서 3대1 승리를 거둔 바 있다. 특히 김해가 최다 실점 2위에 오를 정도로 수비가 불안한만큼, 향후를 위해서는 다득점 승리를 거둬야 한다.

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서울E는 4-1-4-1 카드를 꺼냈다. 공격적인 라인업을 구성했다. 김도균 감독은 까리우스를 3경기만에 선발 명단에 넣었다. 박재용이 최전방에 서고, 좌우에 까리우스와 에울레르가 포진했다. 허리진은 백지웅-박창환-윤석주가 구성했다. 포백은 배서준-카이오-오스마르-오인표가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 민성준이 꼈다.

경기 전 만난 김 감독은 "이 비가 운이 될지 불운이 될지는 끝나고 봐야할 것 같다"고 했다. 이날 경기장에는 엄청난 폭우가 쏟아졌다.

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이어 김 감독은 "포백 카드를 꺼냈다. 상대가 조금 더 공격적인 컬러로 바뀌어서 맞췄다"며 "비가 많이 와서 우리가 준비한데로 안될 수 있다. 경기장 상황을 보고 단순하게 할 수도 있다"고 했다.

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전날 결과에 따라 2위 싸움이 조금 더 힘들어진 모습이다. 김 감독은 "똑같은 마음으로 해야 한다. 수원FC가 마지막에 득점하는거 보면 힘이 있다는 증거다. 흐름이나 결과를 가져오는 힘에서 좋다. 남은 경기를 봐도 유리하다. 경기수도 적다. 남은 경기도 잘할거 같은데, 일단 우리는 우리걸 잘해놓고 봐야한다"고 했다.

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이랜드가 이날 2골을 넣고 승리하면, 팀 통산 600호골과 김도균 감독의 서울E에서 통산 50승을 달성하게 된다. 김 감독의 시선은 다득점으로 향해있다. 김 감독은 "우리가 골수에서 라이벌 팀들에게 뒤져있기 때문에 1골을 넣어도 계속 가야한다. 운동장이 변수다. 우리가 많이 골을 넣고 싶다고 해서 뒷문을 열어주지는 않는다. 그래도 김해가 공격적으로 나서는건 우리에게 기회가 될 수 있을 것"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com