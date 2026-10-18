韓 축구 에이스 이강인 어쩌나! '든든한 지원군' 훌리안 알바레즈 이적설 재점화…英 아스널 이동 진지하게 고민→FC바르셀로나 여전히 긍정적

Atletico Madrid's Julian Alvarez is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)

epa13311492 Atletico Madrid's Julian Alvarez (L) in action during the Spanish LaLiga soccer match RCD Espanyol against Atletico Madrid at RCD Stadium in Cornella de Llobregat (Barcelona), Spain, 17 October 2026. EPA/Andreu Dalmau

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인의 든든한 지원군, 훌리안 알바레즈(이상 아틀레티코 마드리드)가 결국 떠나는 것일까.

영국 언론 '팀토크'는 18일(이하 한국시각) '스페인 언론이 알바레즈의 뛰어난 경기력에 깊은 인상을 받았다. 아스널(잉글랜드)의 이적 계획이 새로운 난관에 봉착했다고 우려하고 있다'고 보도했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez in action REUTERS/Violeta Santos Moura

알바레즈는 올 시즌을 앞두고 전 세계의 뜨거운 관심을 받았다. FC바르셀로나(스페인), 아스널 등의 관심을 받은 것으로 알려졌다. 구단은 알바레즈 잡기에 총력을 기울였다. 그는 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전엔 완전 제외됐다. 비야레알과의 2라운드 경기에서도 벤치 시작이었다. 알바레즈는 경기가 1-1로 팽팽하던 후반 22분 마르크 푸빌 대신 그라운드를 밟았다. 팬들의 반응은 당연히 좋지 않았다. 거센 야유가 쏟아졌고, 결국 그는 경기 후 팬 인사 대신 곧장 그라운드를 떠났다. 하지만 그는 17일 열린 에스파뇰과의 원정 경기에서 어시스트를 기록, 팀의 1대0 승리를 이끄는 등 좋은 모습을 보였다. 스페인 언론도 그에 대해 긍정적인 평가를 내리는 등 분위기가 바뀌었다.

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Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez (C) is challenged by Espanyol's Spanish midfielder #22 Alex Calatrava (L) and Espanyol's German defender #05 Clemens Riedel during the Spanish league football match between RCD Espanyol and Club Atletico de Madrid at?RCDE Stadium in Cornella de Llobregat on October 17, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

문제는 알바레즈의 이적 문제가 아직 끝나지 않았다는 점이다. '팀토크'는 '아스널은 알바레즈 영입을 위해 1억 파운드 이상을 지불할 의향이 있었다. 하지만 알바레즈는 FC바르셀로나 이적만 고수했다. 아틀레티코 마드리드는 FC바르셀로나와의 거래를 거부했다. 최근 분위기가 바뀌었다. FC바르셀로나가 엘링 홀란(맨시티) 영입을 고려하는 가운데 알바레즈는 아스널 이적을 진지하게 검토하고 있다. 하지만 알바레즈가 오랜 에이전트와 결별한 만큼 아스널은 FC바르셀로나 이적을 우려하고 있다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com