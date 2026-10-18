시메오네 '오피셜' 폭탄 발언, '韓 에이스' 이강인 풀타임 불가 소신 계획..."체력이 좋은 선수 필요했다, 그래서 강인과 바에나 교체"

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 교체한 이유를 밝힌 디에고 시메오네 감독이다.

스페인의 피차헤스는 18일(한국시각) '시메오네 감독은 경기 내내 이뤄진 교체들에 대해 분석하는 시간을 가졌다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 17일 스페인 바르셀로나 RCDE스타디움에서 벌어진 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 9라운드에서 1대0으로 승리했다. 아틀레티코는 이날 경기 후반 막판까지 득점 없이 경기가 흘러가며 리그 5연승 도전이 좌절되는 듯했다. 하지만 후반 44분 터진 알렉스 바에나의 결승골로 극적인 승리를 챙겼다.

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이강인은 이날 경기 풀타임을 소화하지 못했다. 선발 출전한 이강인은 후반 17분 바에나와 교체되며 벤치로 들어갔다. 이강인은 교체 전까지 위협적인 패스를 여러 차례 선보이고, 직접 슈팅도 시도했으나, 공격포인트는 없었다. 짧은 시간을 소화했기에 더 아쉬움이 클 수밖에 없었다.

시메오네 감독은 이강인 등 일부 선수를 이른 시점에 교체한 이유를 밝혔다. 그는 "우리는 경기 시간과 체력 소모를 관리하려 했고, 체력 좋은 선수들이 필요했다. 그래서 이후에 루크먼 대신 훌리안, 이강인 대신 바에나가 차례로 들어왔다"고 설명했다. 결국 체력적인 문제를 지적한 셈이다. 이강인이 후반 중반부터 체력이 떨어진다면 경기 운영이 제대로 이뤄질 수 없다고 판단해 시메오네 감독은 이강인 대신 바에나를 투입한 것으로 보인다.

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시메오네가 체력적인 부분을 고려해 이강인을 제외한 것은 처음이 아니었다. 앞서 개막전 이후에도 줄곧 이강인은 6~70분 내외를 소화했다. 이후 A매치 기간을 앞두고 오사수나, 레알 마드리드를 상대로는 풀타임에 가깝게 뛰었다. 당시 시메오네는 "특별한 문제는 없다"며 "우리는 그가 계속 성장하고 발전하길 바라며, 이강인 또한 발전해야 한다. 팀에는 그가 꼭 필요하기 때문이다. 가장 좋은 시나리오는 이강인이 경기 전체를 계속해서 훌륭하게 소화해 내는 것이다"고 밝혔다.

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프리시즌 등을 제대로 소화하지 못한 이강인의 상황, A매치 기간 당시 제기된 발목 부상 문제 등을 고려하면 시메오네의 배려일 가능성도 배제할 수 없다. 다만 이강인이 팀의 에이스로서 입지를 더욱 공고히 하기 위해서는 결국 매 경기 풀타임에 가까운 시간을 소화하며 공격포인트와 활약을 늘려가는 방법 밖에는 없다. 이강인으로서는 또 한 번의 성장이 중요해지는 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com