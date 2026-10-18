'K리그가 잠시 멈췄다' 대전-광주전 악천후로 45분 지연 후 후반전 전격 재개 '사실상 3쿼터'…광주 2-0 리드

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그1 대전-광주전이 최악의 악천후로 인해 45분간 지연된 후 재개됐다.

오후 2시 대전월드컵경기장에서 열린 양팀간 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드는 후반 시작과 동시에 일시 중단됐다. 악천후로 인해 경기를 재개하기가 어려운 실정이었다. 이에 심판진, 경기감독관, 양팀 관계자는 머리를 맞대고 후반전 시작 시간을 일단 30분 미루고 날씨 변화를 살피기로 했다.

하지만 대전에 쏟아지는 장대비는 멈출 기미가 보이지 않았다. 이에 경기 취소, 중지, 재경기 가능성도 제기됐다. K리그 규정 제 31조 '불가항력으로 인한 경기 취소·중지 및 재경기'에는 '공식경기가 악천후, 천재지변, 기타 클럽의 통제범위를 벗어난 불가항력적 상황, 경기장 조건, 선수단과 관계자 및 관중의 안전이 우려되는 긴급한 상황 등 부득이한 사유로 취소·중지된 경우, 그 다음날 같은 경기장에서 재경기를 개최함을 원칙으로 한다'라고 명시되어 있다.

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광주는 악천후로 인해 물웅덩이가 곳곳이 생긴 환경에서도 전반 2분과 27분 아이데일의 연속골로 전반을 2-0 리드했다. 경기가 약 30분가량 지연된 시점, 경기장 전광판에는 3시45분부터 경기가 재개된다는 공지가 떴다. 빗줄기는 차츰 약해졌다. 3시35분쯤, 라커룸에서 대기하던 양팀 선수들이 몸을 풀기 위해 경기장으로 달려나왔다. 경기가 곧 재개된다는 시그널이었다. 관계자들은 장비를 이용해 경기가 시작될 때까지 물웅덩이를 걷어냈다.

어렵사리 경기가 재개됐다. 사실상 3쿼터를 앞두고 광주가 승리에 유리한 고지를 점했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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