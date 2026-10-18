"K리그1 딱 기다려" 이정효의 수원, 차두리의 화성 홈에서 3-2 꺾고 19년만의 6연승 쾌거!…5점차 선두 유지[K리그2 리뷰]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]'K-무리뉴' 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성이 화성FC 돌풍을 잠재우고 K리그2 우승에 한 걸음 더 다가섰다.

수원은 18일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 화성과의 '하나은행 K리그2 2026' 27라운드에서 전반에만 3골을 터뜨리는 압도적인 화력을 뽐낸 끝에 3대2로 승리하며 리그 6연승을 질주했다. 수원이 1부와 2부를 통틀어 6연승을 달성한 건 2007년 이후 19년만. 당시 부산 소속 선수로 수원의 6연승을 지켜봤던 이 감독은 '빅버드'에서 위대한 기록을 두 손으로 작성했다.

수원은 이날 승리로 18승 5무 4패 승점 59점을 기록하며, 전날 3연승을 질주하며 턱밑까지 추격한 2위 수원FC(승점 54)와의 승점차를 다시 5점으로 벌렸다. 수원은 이제 남은 5경기에서 현재 점수차를 유지하면 K리그2 우승을 통해 3년만에 익숙한 K리그1 무대로 돌아간다. 반면, 5위 화성(승점 44)은 이날 패배로 2연패 및 3연속 무승 늪에 빠지며 상위권에서 더 멀어졌다. 4위 대구(승점 49)와의 승점차가 5점이다.

Advertisement

이정효 감독은 강현묵 루이스를 투톱에 배치하고 강성진 김민우 정호연 르본으로 미드필드진을 꾸렸다. 이건희 고종현 한현서 이상민이 포백에 늘어섰고, 김준홍이 골문을 지켰다. 차두리 화성 감독은 플라나, 김병오 제갈재민을 스리톱에 세웠다. 박준서 김대환이 양 윙백을 맡고, 양시후 이종성이 더블 볼란치로 나섰다. 함선우 이래준 보이노비치가 스리백을 꾸렸고, 김승건이 골키퍼 장갑을 꼈다.

최근 '미친 화력'을 앞세워 5연승을 질주하던 수원의 기세는 남달랐다. 전반 초반부터 거칠게 화성 골문을 두드린 끝에 19분만에 선제골을 갈랐다. 주장 완장을 찬 강현묵이 박스 밖에서 과감하게 때린 오른발 중거리 슈팅이 골문 좌측 구석에 정확히 꽂혔다. 강현묵은 지난 7월 이후 석달만에 리그 6호골을 뽑았다. 예상치 못한 타이밍에 선제실점한 화성 수비진은 빠르게 무너졌다. 2분 뒤, 르본이 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 이래준이 걷어낸다는 게 자기 골문 안으로 공을 보냈다.

Advertisement

수원은 2-0 리드에 만족하지 않고 전반 추가시간 7분 김민우의 왼발 빨랫줄 중거리 슈팅으로 달아났다. 김민우의 슈팅은 골문 우측 하단에 정확히 꽂혔다. 차 감독은 벤치에서 두 손으로 얼굴을 감싸쥐었다. 전반은 수원이 3-0으로 앞선 채 마무리됐다.

Advertisement

화성은 하프타임에 이종성 양시후를 빼고 최영희 전성진을 투입하며 중원에 변화를 꾀했다. 후반 12분엔 김병오를 벤치로 불러들이고 페트로프를 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 교체술은 곧바로 적중했다. 코너킥 상황에서 페트로프가 헤더로 떨군 공을 보이노비치가 재차 헤더로 밀어넣으며 점수차를 좁혔다. 수원은 김민우 르본, 강현묵을 동시에 빼고 박현빈 김주찬 두비츠카스를 투입하며 부족한 에너지를 채워넣었다. 후반 23분엔 루이스를 빼고 브루노 실바를 투입했다.

Advertisement

하지만 화성의 기세는 무서웠다. 화성은 후반 28분 전성진의 왼발슛이 골대에 맞고 골문 안으로 빨려들어갔다. 순식간에 스코어는 3-2로 좁혀졌다. 이 감독은 한현서 대신 모경빈을 투입하며 수비 안정화를 꾀했다. 화성은 플라나 자리에 '수원 출신' 일류첸코를 투입하며 동점골 사냥에 나섰다. 하지만 수원은 수비진의 육탄 방어와 김준홍의 안정적인 선방으로 3대2, 1골차 승리를 지켰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com