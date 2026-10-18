'5경기 만에 승리라니' 티아고 멀티골→김영빈 헤더골 폭발! 전북 현대, 제주SK 3-2 힘겹게 격파

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[전주=스포츠조선 노주환 기자]전북 현대가 5경기 만에 홈팬들에게 승리를 선물했다. 공격수 티아고가 멀티골(9~10호)을 터트렸고, 주장 완장을 찬 김영빈은 한골을 보탰다. 이영재는 2도움, '조커' 이승우도 1도움을 올렸다. 최근 팀 성적 부진으로 맹비난을 받았던 전북 정정용 감독을 비롯한 선수단의 절심함이 2무2패 후 귀중한 승리로 이어졌다.

전북이 18일 전주월드컵경기장에서 벌어진 제주SK와의 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드 홈 경기서 3대2로 승리했다. 전북은 포항전(2대0, 9월5일) 이후 약 한달여 만에 승리했다. 12승11무9패(승점 47)의 전북은 제주(승점 46)를 끌어내렸다. 전북은 스플릿 분기점까지 안양전(24일) 만 남겼다.

전북은 전반 32분 먼저 상대 골문을 열었다. 코너킥 상황에서 선제골이 터졌다. 이영재의 자로 잰듯한 킥을 공격수 티아고가 솟구쳐 올라 헤더로 제주 골망을 흔들었다.

Advertisement

전북은 경기 초반, 일찌감치 선제골을 뽑을 수도 있었다. 이탈로가 결정적인 득점 찬스를 살리지 못했다. 슈팅이 약했고, 또 제주 수문장 정면으로 향했다. 경기 주도권을 잡고, 제주 골대 앞까지 잘 연계시켰지만 마무리가 아쉬웠다. 전북의 최근 부진한 경기에서 보여진 아쉬운 점이 그대로 이어졌다. 전북 정정용 감독은 인터뷰에서 "우리가 골을 넣어야할 찬스에서 넣지 못하고 있다"며 결정력에 대한 아쉬움을 드러냈다.

사진제공=한국프로축구연맹

제주는 전반 추가시간, 네게바가 PK 동점골(1-1)로 승부를 원점으로 돌렸다. 제주는 전북 골문 앞에서 박창준이 감보아(전북)의 다리에 걸려 넘어져 페널티킥을 얻었다. 주심은 VAR(비디오판독) 이후에도 원심 페널티킥을 유지했다. 원정팀 제주는 전반, 홈팀 전북의 파상공세에 고전했지만 경기 막판 행운이 따르면서 승부의 균형 추를 맞췄다.

Advertisement

전북은 후반 시작과 함께 '조커' 이승우를 이동준 대신 투입했다. 전북은 후반 시작 1분 만에 두번째 골을 뽑았다. 이번에도 세트피스였다. 이영재가 올린 프리킥을 주장 김영빈이 헤더로 득점, 2-1로 다시 차이를 만들었다.

Advertisement

전북은 기세를 올렸다. 끌려간 제주는 전체 라인을 끌어올렸다. 전북은 그런 제주의 수비 뒷공간을 파고들었다. 후반 15분, 전북의 세번째 골이 터졌다. 측면을 무너트린 후 이승우가 올린 크로스를 티아고가 오른발로 차 넣어 3-1로 2골 차로 도망갔다.

Advertisement

제주 세르지우 감독은 치나리, 최병욱, 임창우 등을 투입하며 만회골을 노렸다. 수비라인을 바짝 끌어오려 뒷공간을 내주는 모험을 감수하며 공격에 무게를 실었다. 제주는 박수빈이 헤더골을 넣었지만 오프사이드로 득점으로 인정되지 않았다. 제주는 후반 추가시간, 네게바의 PK골로 한골을 추격하는데 그쳤다.

전주=노주환 기자