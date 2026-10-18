[현장인터뷰]'매직 승점 -4' 김기동 감독 "확정 전까지는 노심초사" vs '서울 무패' 주승진 감독 "날씨 변수, 단순하게 가야한다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"(우승) 확정 전까지는 노심초사다."

김기동 FC서울 감독의 말이다.

FC서울은 18일 서울월드컵경기장에서 김천 상무와 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기를 치른다. 서울은 20승5무6패를 기록, 2016년 이후 10년 만의 우승까지 매직 승점 딱 4점만 남겨뒀다.

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결전을 앞둔 김 감독은 "(우승?) 아직까지는 잘 모르겠다. 확정 전까지는 노심초사"라고 말했다. 갑작스런 비 변수에는 "오후 4시부터는 비가 그친다고 한다. 물이 고여있지 않으면 살짝 날리는 비는 괜찮을 것 같다. 볼 스피드도 빨라지고"라고 했다.

서울은 4-4-2 전술을 활용한다. 클리말라와 문선민이 공격을 이끈다. 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 중원을 조율한다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당한다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용한다.

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올 시즌 서울은 김천을 상대로 1무1패를 기록하는 데 그쳤다. 김 감독은 "김천과 첫 경기 전반은 정말 잘했다. 돌아보면 골 찬스도 많았다. 후반에 카운터를 허용하는 상황이었다. 김천은 국내 선수들로만 이뤄진 팀이지만 조직적으로 잘 만든 팀이라고 생각한다"고 했다.

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이에 맞서는 주승진 김천 감독은 "날씨 변수가 생겼다. 단순하게 가야 할 것 같다. 전진성을 가지고 가자고 얘기를 많이 했다"며 "전역자 빈자리가 크게 느껴지는 것은 사실이다. 그런 부분에 있어서 11기, 12기 선수들이 그룹으로 만나서 식사도 같이 하면서 그런 부분을 채워가기 위해 노력을 많이 하고 있다"고 말했다.

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김천도 4-4-2 포메이션이다. 강민규와 이상헌이 투톱을 형성한다. 홍윤상 이강현 박태준 윤재석이 뒤에서 힘을 보탠다. 포백엔 박진성 김민규 변준수 홍시후가 자리한다. 골문은 안준수가 지킨다.

주 감독은 "서울이 우승을 앞두고 있어서 심리적으로는 안정감이 더 생길 것 같다. 우승 9부 능선을 넘었다. 선수들이 여유는 있을 것 같다. 플레이 일관성 있게 해왔다. 우승 자격이 있다고 생각한다. 하지만 상대성이다. 우리도 일관성 있게 경기를 하면서 그런 부분을 어떻게 대응할 수 있느냐가 관건인 것 같다"고 경계했다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com