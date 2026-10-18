'6골 넣고 승리' 김도균 감독 "수원FC와 득점차 줄인 것 긍정적, 남은 경기 다 이기겠다"[현장 기자회견]

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]"수원FC와 득점 차이 좁힌 것, 긍정적이다."

김도균 서울 이랜드 감독의 미소였다. 서울E가 대승을 거두며 2위 추격을 이어갔다. 서울E는 18일 오후 2시 목동종합운동장에서 김해FC와 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드 홈경기에서 에울레르의 멀티골을 앞세워 6대2 역전승을 거뒀다. 3연승에 성공한 서울E(52골)는 2위 수원FC(53골·이상 승점 54)와 동률을 이뤘다. 다득점에서 밀려 3위에 자리했지만, 1골차로 추격했다. 서울E는 이날 6골을 추가하며 창단 600호골에 성공했고, 승리까지 거두며 김도균 감독 서울E 커리어 50승에도 성공했다.

경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "서울E는 이날 경기 초반 불의의 일격을 맞았지만, 폭우 속에서도 놀라운 공격축구를 펼쳤다. 박재용의 동점골을 시작으로 까리우스, 에울레르, 손혁찬, 김현 등을 릴레이골을 넣었다. 경기 후 기자회견에 나선 김 감독은 "궂은 날씨에도 열심히 응원한 팬들께 감사드린다. 우리는 승점 3점, 많은 득점이 필요한 경기였는데, 선수들이 경기장에서 승리에 대한 열망과 득점에 대한 열망을 잘 보여줬다. 오늘 경기에서 많은 골을 넣으면서 수원FC와의 득점차이를 좁힌 것에 대해서는 긍정적인 신호다. 남은 경기도 똑같은 마음으로 준비하겠다"고 했다.

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600호골과 50승에 대해서는 의미를 두지 않았다. 김 감독은 "의미 있는 기록이지만 기록을 생각할 겨를이 없다. 나도 마찬가지고, 600호골 다 축하해주고 싶다. 우리가 가지고 있는 목표가 있다보니 그런 부분 신경 안쓴다. 더 목표에 다가가야 한다"고 했다.

이날 폭우가 쏟아졌음에도 서울E는 정상적인 플레이로 많은 기회를 만들어냈다. 김 감독은 "시작할때는 비가 쏟아지지 않아서 경기 나가기 전에 정상적인 경기를 할 수 있을 것 같다고 했다. 준비한대로 하자고 했다. 전반 끝날때 쯤에 비가 쏟아져서 후반에 다른 형태로 나가야겠다 싶었는데 그라운드가 괜찮아서 무리 없이 경기를 했다"고 했다.

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승리와 다득점, 두마리 토끼를 잡은 의미있는 승리였다. 김 감독은 "남은 경기 다 이겨야 한다. 그런 경기를 하고 승점을 가지고 와야 희망이 있다. 남은 경기 다 이긴다는 마음으로 준비를 하고 있다. 득점에 있어서 중반부터 계속 고민하고 잇었다. 득점에서 경우의 수가 생길 수 있다고 생각했다. 최근에 많은 득점을 못했는데, 물꼬가 트이면서 한골차로 따라갔다. 우리도 긍정적이지만 상대에게 부담으로 다가갈 수 있어서 이기면서 많은 득점할 수 있는 경기 준비하겠다"고 했다.

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이날 출전한 공격수들이 골맛은 본 것도 긍정적이었다. 김 감독은 "득점을 해주던 선수도 좋고, 득점을 못해주던 선수가 해줘서 좋다. 공격수로 출전한 선수들이 득점에 대한 감각을 올리고, 시즌 막바지에 나오면 기대감이 더 클 수 밖에 없다. 이들도 골을 넣으면 다득점에서 긍정적인 신호다. 멈추지 않았으면 좋겠다. 만족하지 않고 계속 치고 나가서 전진할 수 있는 마음을 가졌으면 한다"고 했다.

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이어 "득점을 해줘서 좋았고, 김현, 조준현, 안주완, 서진석 이런 선수들을 넣은 이유는 득점을 하기 위해서였다. 그런 부분들이 효과적으로 맞아 떨어졌다. 김현도 득점에 있어서 서울E에서 스트레스가 있었는데, 덜어냈으니 남은 경기서 더 많은 득점을 해줬으면 한다"고 했다.

아쉬운 것은 실점이었다. 두 골 모두 비슷한 장면에서 골을 먹었다. 김 감독은 "첫번째 실점은 우리 지역에서 볼처리 제대로 안되서 먹었다. 그 부분도 생각을 해봐야 하는 시점이다. 두번째 실점은 그런 훈련을 지속적으로 하는데, 공격수들이 수비 위치 왔을때 그런 문제가 생긴다. 수원전에서도 안주완이 라인을 못올렸고, 오늘도 까리우스가 그랬다. 공격수들이 더 집중력 있게 수비를 해야 한다. 나머지 수비집중력은 좋았다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com