하늘이 도운 대전, 악천후로 45분 지연된 광주전서 후반 추가시간 자책골 덕에 '0-2→3-2' 기적의 역전승…광주는 불운에 눈물[K리그1]

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[스포츠조선 윤진만 기자]야속한 가을비에 K리그가 잠시 멈췄다.

18일 전국에 천둥·번개·돌풍을 동반한 비가 세차게 내렸다. 야외 스포츠인 프로축구 K리그는 날씨에 직접적인 영향을 받을 수밖에 없었다. 수원월드컵경기장에서 열린 수원-화성전(K리그2), 서울월드컵경기장에서 열린 서울-김천전(K리그1)도 우중전으로 펼쳐졌지만, '물난리'가 난 건 대전월드컵경기장에서 열린 대전-광주의 K리그1 32라운드였다. 전반부터 경기장 곳곳에 물웅덩이가 생기면서 공이 굴러가다 멈추는 일이 반복됐다. 선수들은 장대비에 시야 확보, 볼 컨트롤에 어려움을 겪었다. 전반 2분과 28분 광주 공격수 아이데일이 연속골을 넣은 것이 신기할 정도로 경기 환경은 열악했다.

하프타임을 거쳐 후반전이 시작되기 전 비는 멈출 기미가 보이지 않았다. 배수 시설이 무의미해 보였다. 심판진, 경기감독관은 경기를 재개하기 어렵다고 판단, 양팀에 경기 30분 지연을 통보했다. 날씨 변화를 지켜보고 경기 순연 혹은 재개 여부를 결정하겠다는 판단이었다. K리그에선 악천후로 인해 경기가 순연된 사례가 드물게 발생했다. 1998년 7월 전남-대전전, 1998년 8월 부산-전남전, 2018년 8월 제주-수원전, 2020년 7월 제주-부천전 등이다. K리그 경기 규칙 제31조 '불가항력으로 인한 경기 취소·중지 및 재경기'에는 '공식경기가 악천후, 천재지변, 기타 클럽의 통제범위를 벗어난 불가항력적 상황, 경기장 조건, 선수단과 관계자 및 관중의 안전이 우려되는 긴급한 상황 등 부득이한 사유로 취소·중지된 경우, 그 다음날 같은 경기장에서 재경기를 개최함을 원칙으로 한다'라고 명시되어 있다.

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하지만 하늘은 경기 재개를 원하는 팬들의 염원에 응답했다. 비는 차츰 잦아들었고, 경기장 관계자의 노력으로 물웅덩이도 줄었다. 전광판에는 '3시45분부터 경기가 재개된다'라는 공지가 떴다. 라커룸에서 대기하던 양팀 선수들은 오후 3시35분쯤 속속 그라운드로 나와 몸을 풀었고, 경기는 예정대로 3시45분에 맞춰 재개됐다. 전반 경기 운영에 어려움을 겪던 대전은 후반 29분 서진수의 페널티킥 추격골, 후반 33분 디오고의 동점골에 이어 후반 추가시간 7분 행운의 자책골에 힘입어 3대2 대역전승을 거뒀다. 오후 2시 킥오프된 경기는 2시간40분이 흘러 오후 4시40분에야 마무리됐다. 6경기 연속 무패(4승2무)를 질주한 대전은 12승10무10패 승점 46점을 기록, 파이널 A그룹 진출에 유리한 고지를 점했다. 연승 기회를 놓친 최하위 광주(승점 18)는 6경기를 남겨두고 11위 부천(승점 32)과의 승점차가 14점으로 유지되면서 꼴찌 탈출 가능성이 더 희박해졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com