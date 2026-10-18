토트넘 눈물바다 만들라, 손흥민 솔직 고백 "토트넘 떠날 때 난 울었고, 너무 그립다"

사진캡쳐=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 친정팀 토트넘을 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

LAFC는 18일(한국시각) 미국 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕시티FC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기를 1대1로 비겼다. LAFC는 이번 무승부로 최근 10경기 2승(6무2패)로 부진한 흐름을 이어갔다. 서부 콘퍼런스 순위도 5위에 그치며, 순위 반등 기회를 좀처럼 잡지 모하고 있다.

손흥민은 뉴욕과의 경기를 마친 뒤 인터뷰에서 여전히 경기장에 많이 보이는 토트넘 팬들에 대한 질문을 받았다. 그는 "정말로 미친 일이다. 난 여전히 토트넘의 일원이다. 그리고 여전히 토트넘을 정말로 지지하고 있다. 어디를 가든 내 이름과 등번호가 적힌 토트넘 유니폼을 보고 있다. 그런 모습들이 날 자랑스럽게 만든다. 감사하기도 하다. 그런 팬들을 본다는 건 정말로 좋은 일이다"라고 말했다.

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이어 "알다시피 난 놀라웠던 구단을 떠나기로 했을 때 울었다. 나도 팬들이 어떻게 느꼈는지 느낄 수 있었다. 그때 정말로 슬펐다"고 털어놨다. 그러면서도 "하지만 축구는 한곳에서 영원할 수 없다. 때때로 우리는 좋은 이별이 필요하다. 벌써 1년 반이 지났다. 여전히 토트넘이 그립고, 정말로 잘하길 바라고 있다. 토트넘 팬들은 정말로 대단하다"고 덧붙였다.

손흥민은 토트넘에서 10년을 뛰며 구단 역사에 이름을 새긴 레전드다. 2024~2025시즌에는 주장으로서 유로파리그 우승 트로피를 들어 올렸다. 이후 지난해 8월 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 친선경기를 끝으로 토트넘을 떠나기로 결정했다. 런던이 아닌 서울에서 이뤄진 이별이라 현지 팬들의 아쉬움은 더욱 컸다.

이런 가운데 토트넘 팬들 사이에서는 손흥민의 동상을 세워야 한다는 목소리가 커졌다. 구단도 동상 설치를 위한 논의를 진행 중이며 첫 번째 동상의 주인공은 팬들이 결정하게 된다는 입장을 밝힌 바 있다.

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손흥민은 지난해 12월 열린 토트넘과 슬라비아 프라하의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에 맞춰 이적 후 처음으로 토트넘 홋스퍼 스타디움을 찾았다. 킥오프 전 팬들에게 인사한 손흥민은 "토트넘 홋스퍼 스타디움은 언제나 나에게 집과 같은 곳일 것"라고 말하며 각별한 마음을 전했다.

당시 구장으로 이어지는 토트넘 하이 로드에는 손흥민의 벽화도 공개됐다. 레들리 킹과 해리 케인의 벽화를 그렸던 아티스트 그룹 머월스가 제작을 맡았고, 벽화 디자인은 손흥민이 직접 선택했다. 토트넘은 이를 두고 손흥민이 북런던에 남긴 유산을 기념하기 위한 것이라고 설명했다.

AP연합뉴스

미국에서 새로운 도전을 이어가고 있지만, 손흥민의 마음 한편에는 여전히 토트넘이 자리하고 있다. 런던 거리 곳곳에 남은 그의 흔적처럼 팬들 역시 손흥민을 토트넘의 일원으로 기억하고 있다.