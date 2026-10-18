[오피셜]전북-강원 상위 스플릿 조기진출 3·4호 확정, 대전은 확정적…승부 못 낸 안양-포항 나란히 상스행 무산

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[스포츠조선 윤진만 기자]'하나은행 K리그1 2026' 32라운드를 통해 윗 동네와 아랫 동네 윤곽이 거의 잡혔다.

조기우승을 눈 앞에 둔 선두 서울(승점 66), 2위 울산(승점 50)이 첫번째, 두번째로 파이널 A그룹(상위 스플릿·상스) 진출을 확정한 가운데, 18일 3위 전북과 4위 강원(이상 승점 47)도 상스 열차에 탑승했다. 전북은 이날 전주월드컵경기장에서 6위 제주(승점 46)를 3대1로 꺾었다. 강원과 강릉하이원아레나에서 7위 인천(승점 43)과 1대1로 비기며 승점 1점을 보탰다. 5위 대전(승점 46)은 최종전 한 경기를 남겨두고 7위 인천과의 승점 3점차지만, 다득점에서 11골 앞서며 6강 진출을 사실상 확정했다.

전북전 패배로 2연패를 당한 제주의 상스행은 최종전에 가서야 결정날 전망이다. 공교롭게 제주는 24일 인천축구전용경기장에서 열릴 최종전에서 7위 인천과 격돌한다. 인천은 강원전 무승부로 상스 희망의 불씨를 살렸다. 제주가 승점 3점이 앞서있어 비기기만 해도 상스행을 확정짓지만, 다득점에선 2골 뒤져 패하면 순위가 뒤집힌다. 최종전을 앞두고 아직 상스, 하스행이 확정되지 않은 건 두 팀뿐이다. 이날 포항스틸야드에서 득점없이 0대0으로 비긴 8위 안양(승점 42)과 9위 포항(승점 41)은 최종전 결과와 상관없이 파이널 B그룹행이 확정됐다.

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원정팀 인천은 전반 22분만에 강원 골문을 열며 앞서나갔다. 강원 황문기의 페널티킥 반칙으로 얻어낸 선제골 찬스를 키커로 나선 무고사가 놓치지 않았다. 시즌 14호골로 득점 선두 야고(울산)를 2골차로 추격했다. 하지만 강원은 역시 만만치 않았다. 전반 40분 강원 카림의 헤더가 골키퍼 정면으로 향하며 막혔다. 매섭게 몰아치던 강원은 2분 뒤 기어이 동점골을 가르며 경기를 원점으로 되돌렸다. 황문기가 문전으로 길게 띄운 공이 인천 수비수 김건희가 헤더로 잘못 걷어낸 공이 김대원에게 전달됐다. 김대원은 오른발 슈팅 페이크 동작으로 마크맨을 따돌린 뒤 왼발 슛으로 골문을 열었다. 김대원은 10호골로 4년만에 두자릿수 득점을 올렸다. 전반은 1-1 동점으로 마무리됐다.

후반 양팀은 김건희 이유현(이상 강원) 제르소, 서재민(이상 인천) 등을 교체투입하며 추가골을 노렸다. 후반 21분, 강원 이기혁의 중거리 슛이 크로스바를 강타했다. 26분, 제르소의 왼발 터닝슛은 힘없이 굴러가 골키퍼 품에 안겼다. 후반 45분 강원 공격수 김건희의 헤더가 골문 우측 구석으로 날카롭게 날아갔으나, 인천 골키퍼 김동헌이 몸을 날려 쳐냈다. 경기는 그대로 1대1 무승부로 끝났다.

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한편, 포항과 안양은 포항스틸야드에서 지루한 공방전 끝에 0대0으로 비겼다. 상스 진출을 위해 승점 3점이 필요한 상황에서 상대 골문을 열지 못했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com