[현장리뷰]FC서울 이번에도 '천적' 김천 상무에 눈물, '우중 혈투 1만3788관중' 2-2 무승부…'매직 승점 -3' 만족

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 '천적' 김천 상무에 또 고개 숙였다. 우승까지의 매직 승점을 '3'으로 줄이는 데 만족해야 했다.

FC서울은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 김천 상무와의 '하나은행 K리그1 2026' 홈경기에서 2대2로 비겼다. 거센 비가 내리는 상황에서도 1만3788명이 경기장을 찾았다. 하지만 서울(20승6무6패)은 2경기 연속 무승부를 기록했다. 우승까지 승점 3점을 남겨놓았다. 올 시즌 김천을 상대로 단 한번도 승리하지 못하며 아쉬움을 남겼다. 김천(5승19무8패)도 두 경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

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서울은 4-4-2 전술을 활용했다. 클리말라와 문선민이 공격을 이끌었다. 허리엔 안데르손, 바베츠, 손정범 정승원이 위치했다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당했다. 골키퍼 장갑은 구성윤이 착용했다.

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김천도 4-4-2 포메이션이었다. 강민규와 이상헌이 투톱을 형성했다. 홍윤상 이강현 박태준 윤재석이 중원을 조율했다. 포백엔 박진성 김민규 변준수 홍시후가 자리했다. 골문은 안준수가 지켰다.

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서울은 2016년 이후 10년 만의 우승까지 승점 딱 4점만 남은 상황이었다. 우승 카운트다운에 돌입한 시점에서 김천과 붙었다. 공교롭게도 서울은 올 시즌 김천을 상대로 1무1패를 기록하는 데 그쳤다. 지난 5월 2일 홈에서 치른 첫 번째 대결에선 2대3으로 패했다. 8월 김천 원정에선 0대0으로 무승부를 기록했다.

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결전을 앞둔 김기동 서울 감독은 "김천은 국내 선수들로만 이뤄진 팀이지만 조직적으로 잘 만든 팀이라고 생각한다"고 경계했다. 이에 맞서는 주승진 김천 감독은 "서울은 일관성 있게 플레이를 해왔다. 우승 자격이 있다고 생각한다. 하지만 상대성이다. 우리도 일관성 있게 경기를 하면서 그런 부분을 어떻게 대응할 수 있느냐가 관건인 것 같다"고 했다.

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서울이 기선을 제압했다. 전반 22분 역습 상황에서 클리말라의 득점이 나왔다. 구성윤이 자기 진영에서 길게 올린 볼을 정승원이 오른쪽에서 받아 클리말라에게 건넸다. 클리말라가 침착하게 득점을 완성했다. 서울이 1-0으로 리드를 잡았다.

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전반 44분 김천이 경기를 원점으로 돌렸다. 상대의 수비 실수를 놓치지 않고 공을 탈취해 공격에 나섰다. 윤재석의 패스를 받은 홍시후가 돌파하는 과정에서 김진수와 부딪쳐 쓰러졌다. 심판은 곧바로 페널티킥을 선언했다. 이상헌이 키커로 나서 침착하게 득점했다. 다만, 김천은 이 과정에서 홍시후가 부상으로 이탈했다. 민경현이 대신 그라운드를 밟았다. 전반은 어수선한 분위기 속 1-1로 막을 내렸다.

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후반 7분 서울이 다시 한번 리드를 잡았다. 이번에도 클리말라였다. 김진수가 문선민을 향해 건넨 패스를 클리말라가 이어받았다. 클리말라가 환상 터닝슛으로 멀티골을 뽑아냈다. 서울이 2-1로 앞서나갔다. 올 시즌 15~16호골을 완성한 클리말라는 야고(울산 HD)와 득점왕 공동 선두에 올랐다. 분위기를 탄 서울은 손정범 정승원이 연달아 공격에 나섰다. 하지만 추가 득점은 쉽게 나오지 않았다.

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다급해진 김천이 교체 카드를 꺼내들었다. 박진성과 윤재석 대신 박민서와 김인균이 그라운드를 밟았다. 김천이 후반 18분 또 한번 결정적 상황을 만들었다. 역습 상황에서 김인균이 서울 로스에 막혀 페널티 박스 안에서 넘어졌다. 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 "서울 37번 선수(로스)의 조심성없는 트릭 반칙으로 최종 결정은 페널티킥 경고"라고 판정했다. 김인균이 키커로 직접 나서 왼발슛으로 득점을 완성했다. 경기는 다시 2-2, 동점이 됐다.

서울은 손정범 대신 황도윤을 넣어 변화를 줬다. 두 팀 모두 결승골을 향해 치열하게 싸웠다. 후반 35분 이후 판정에 더욱 예민해졌다. 그라운드의 선수는 물론이고 벤치에서도 항의가 이어졌다. 서울이 분위기 전환을 위해 문선민 대신 조영욱을 넣었다. 서울이 경기 막판 맹공을 이어갔다. 김천은 강민규와 이상헌을 빼고 정재민과 노경호를 넣었다. 후반 추가 시간은 6분. 서울은 경기 막판 세트피스 상황에서 로스의 헤더슛이 벗어난 것이 두고두고 아쉬웠다. 양 팀 모두 득점하지 못하며 2대2로 경기를 마감했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com