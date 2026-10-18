[현장인터뷰]'서울전 1승2무' 주승진 감독 "선수 바뀌어도 시스템 남아있다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]"선수 바뀌어도 시스템이 남아있다."

주승진 김천 상무 감독의 말이다.

김천 상무는 18일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2026' 원정경기에서 2대2로 비겼다. 김천(5승19무8패)은 두 경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

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경기 뒤 주 감독은 "비가 오는 중에도 멀리까지 찾아와준 팬들께 소중한 승점 1점 전할 수 있어서 감사하다. 서울의 일관성 있는 공격 부분에 있어서 어려움이 있을 것으로 예상했다. 선수들과 대응을 했는데 잘 된 부분도 있고, 어려움도 있었다. 후반에 구조를 바꿔서 대응한 것이 주요한 것 같다. 실점 뒤 득점하며 따라가는 것은 전체적으로 단단해지는 계기가 된 것 같다. 많이 칭찬해 주고 싶다"고 말했다.

김천은 이날 페널티킥으로 두 골을 넣었다. 올 시즌 처음으로 페널티킥을 얻어 득점에 성공했다. 주 감독은 "매 경기마다 준비는 했다. 이상헌 이강현이 준비는 했다. 가능하리라 봤다. 다만 두 번째 페널티킥 때는 김인균의 요청이 들어왔다. 하고 싶다고 해서 해보라고 했다"고 했다. 다만, 김천은 이날 첫 번째 페널티킥을 얻어내는 과정에서 홍시후가 부상으로 이탈했다. 주 감독은 "병원에서 진료 중이다. 결과를 지켜봐야 할 것 같다"고 했다.

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김천은 올 시즌 서울을 상대로 1승2무를 기록, 우위를 점했다. 주 감독은 "일관성 있게 게임모델을 가지고 간다면 선수가 바뀌어도 시스템이 남아있다. 큰 어려움은 없을 것으로 봤다. 우리도 일관성 유지를 위해 주문한 것이 잘 된 것 같다. 수비 차이가 있었는데 적절하게 대응해야 좋은 결과로 이어질 것 같다"고 밝혔다.

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김천은 24일 대전하나시티즌과 대결한다.

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상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com