'지옥같던 1년' 빠르게 극복한 울산, 어느 때보다 의미있는 '파이널A 진출'…스플릿서 'ACLE·이동경 대상·야고 득점왕' 3대 타이틀 도전

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]2025년은 울산 HD의 '암흑기'였다. 그런 점에서 2026시즌 울산의 파이널A 진출은 어느 때보다 의미가 남다르다.

울산은 17일 문수축구경기장에서 열린 부천과의 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드에서 2대1로 승리하면서 15승5무12패(승점 50)를 기록, 선두 FC서울에 이어 두 번째로 '상스(상위 스플릿)' 진출에 성공했다. 1년 만의 드라마틱한 반전이다. 울산은 지난해 K리그1 4연패를 노렸고, 세계 최고의 클럽들이 참가하는 FIFA(국제축구연맹) 클럽월드컵에도 도전장을 내밀었다. 하지만 미국에서 열린 클럽월드컵을 마치고 돌아온 이후 팀은 체력 및 수비 조직력에 문제를 드러내며 하락세를 탔다.

영입생들은 자리를 잡지 못하며 겉돌았고, 김판곤 당시 감독의 용병술도 통하지 않았다. 울산은 결국 8월초 김 감독과 갈라섰다. 더 큰 문제는 그 이후에 펼쳐졌다. 급한 불을 끄기 위해 선임한 '소방수' 신태용 감독이 더 큰불을 질렀다. 신 감독이 두 달 만인 10월 계약해지로 떠날 때까지 8경기에서 단 1승(3무4패)에 그쳤다. 승률은 12.5%였다. 바람 잘 날 없었던 울산은 '세 번째 감독'인 노상래 임시 감독 체제에서 의기투합해 정규리그 9위를 하며 승강 플레이오프를 거치지 않고 잔류했다.

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리그 3연패를 한 '1강'의 추락, 공든 탑을 무너뜨리지 않기 위해선 올 시즌이 중요했다. 이번 시즌에도 미끄러지면 부진이 장기화될 수 있었다. FC서울은 2020년 9위로 추락한 뒤 4년 연속 파이널B에 머무는 암흑기를 보냈다. 다행히 울산은 반등했다. 연승과 연속 무승을 반복하는 롤러코스터 같은 시즌이었지만, 경기를 치르면 치를수록 '울산다움'을 되찾아갔다.

사진제공=한국프로축구연맹

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옆에 있는 동료를 위해 몸을 던지는 원팀 플레이가 살아났다. 7월 서울 원정에서 야고의 결승골 상황에서 벤치에 있는 모든 선수가 우르르 세리머니를 하러 달려 나가는 모습은 2025시즌엔 볼 수 없었던 장면이었다. 에이스 이동경은 시즌 중 유럽 진출이 무산되는 아쉬움을 뒤로 하고 31경기에서 11골-12도움을 폭발하며 울산을 그야말로 먹여 살렸다.

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2~3월, 5월, 7~8월, 세 차례에 걸친 3연승 행진은 울산이 아시아챔피언스리그(ACL)권을 유지하는 동력으로 작용했다. 30~31라운드에서 안양(1대2 패), 광주(3대4 패)에 연패한 울산은 부천전에서 전반을 0-1로 끌려가며 위기를 맞았으나, 후반 이진현과 야고의 연속골로 역전승을 거두며 2위 싸움에서 다시 앞서 나갔다.

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울산은 2년 만에 '상스'에 오르며 1차 목표를 달성했다. 다만 아직 시즌은 끝나지 않았다. 구단의 최종 목표는 경쟁팀의 추격을 뿌리치고 2위 자리를 끝까지 지켜 아시아 무대로 복귀하는 것이다. 지난해 K리그1 MVP(최우수선수)를 수상한 이동경은 최근 5경기 연속 공격포인트를 올리는 기세를 몰아 2년 연속 MVP 수상을 노리고 있다. 부천전을 통해 리그 16골을 쏜 야고는 생애 첫 득점왕에 도전한다.

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김현석 울산 감독은 "선수들의 컨디션이 돌아올 수 있게 준비하는 게 급선무다. 컨디션이 올라오면 경기력이 좋아질 것"이라며 '상스' 진출에 만족하지 않고 성장하기 위해 더 노력할 것이라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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