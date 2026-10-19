먼 미국 땅까지 가서 손흥민에게 폭탄 발언! "토트넘은 당신이 필요해!"…"자랑스럽고 그립다" 손흥민의 화답

손흥민. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 토트넘 홋스퍼 사랑은 여전하다. 팬들도 손흥민이 팀에 다시 복귀하기를 간절히 바라고 있다. 영국으로부터 머나먼 거리에 떨어진 미국까지 "토트넘에 손흥민이 필요하다"는 구호가 울릴 정도다.

손흥민의 소속팀 LAFC는 18일(한국 시간) 미국 뉴욕의 시티 필드에서 열린 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 뉴욕 시티 FC와 1대1로 비겼다. 손흥민은 선발로 나서 풀타임 활약했지만, 결승골을 만들어내지는 못했다.

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손흥민은 0-0으로 팽팽하던 전반 45분 상대 반칙을 유도했다. 레오 발타가 전반 추가시간 1분 먼거리에서 기습적으로 시도한 프리킥이 그대로 골문을 갈랐다. LAFC는 후반 14분 동점골을 내주면서 리드를 지키지 못했다. 손흥민은 후반 추가 시간 3분 극장골 기회를 놓쳤다. 손흥민은 역습 상황에서 오른쪽 측면을 돌파한 뒤 페널티 박스 안으로 드리블했다. 손흥민은 상대 수비수를 앞에 두고, 스탭 오버 이후 두번의 터치와 함께 곧바로 골문 반대편을 향해 슈팅을 시도했다. 상대 골키퍼도 제대로 반응하지 못한 완벽한 슈팅이었지만, 골대를 맞고 튀어나왔다. 경기는 그대로 종료됐다.

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이같이 손흥민이 MLS에서 여전히 건재함을 과시하면서 경기장을 찾는 토트넘 팬들도 여전히 많다. 같은날 사회관계망서비스(SNS)에서는 한 팬이 손흥민에게 "토트넘은 당신이 필요해!"라고 연신 외치는 모습이 화제가 됐다. 손흥민이 떠난 뒤 토트넘의 성적이 좋지 않기 때문이다.

손흥민의 경기 후 발언도 화제가 됐다. 이 역시 토트넘과 관련된 이야기였다.

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LAFC에서 뛰는 손흥민을 보기 위해 찾아온 토트넘 팬들이 많다는 이야기를 들은 손흥민은 "정말 놀랍고, 나는 여전히 토트넘의 일원이다"며 "나는 가장 열렬한 토트넘 팬일 것이고, 어디를 가든 토트넘 유니폼을 입고 등 뒤에 내 이름을 새긴 팬들이 보인다"고 말했다.

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그는 "그런 모습을 보면 정말 정말 자랑스럽고, 정말 훌륭하나 구단이기에 떠날 때 울었다"며 "하지만 팬들이 어떤 마음일지 이해할 수 있다"고 말했다.

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또 손흥민은 "나 역시 팬들만큼이나 슬프다. 그래도 때로는 아름답게 작별하는 순간도 있는 법"이라며 "내가 토트넘을 떠난 지도 거의 1년 반이 지났다. 꽤 오랜 시간이 흘렀지만, 나는 여전히 토트넘이 그립다"고 말했다. 이어 "토트넘이 언제나 잘되기를 바란다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com