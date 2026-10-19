캐릭 파격 경질 소식! "콘테 맨유 감독 부임 합의" 주장→로마노 정면 반박…"아직 어떤 구단과도 합의 없어"

사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독을 경질하고, 안토니오 콘테 감독을 선임할 것이란 추측이 계속해서 나오고 있다. 이에 대해 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 사실이 아니라고 반박했다.

영국 매체 '팀토크'는 18일(한국시각) '이탈리아에서 맨유가 캐릭 감독을 경질하고, 콘테 감독으로 교체하기로 합의했다는 보도가 나온 가운데, 로마노가 중요한 소식을 전했다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

캐릭 감독은 이번 시즌 부진으로 거센 압박을 받고 있다. 이날 맨유가 리즈 유나이티드와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 1-1 무승부를 거두면서 이런 가능성은 더욱 커졌다. 이탈리아에서는 콘테 감독과 맨유가 이미 합의에 도달했다는 이야기까지 나왔다.

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이에 로마노가 양측 사이에 아직까지 합의는 존재하지 않는다고 주장했다. 다만 그는 콘테 감독이 즉시 감독직에 복귀하기를 원하며, 시즌 도중에도 구단을 맡을 준비가 돼 있다고 전했다.

로마노는 자신의 유튜브를 통해 "이탈리아에서는 콘테가 이미 맨체스터 유나이티드와 합의했다는 보도가 나오고 있다"면서도 "하지만 내가 파악한 바로는 콘테는 어떤 구단과도 합의한 상태가 아니다"고 말했다.

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또 로마노는 "올해의 중요한 변화는 과거와 달리 콘테가 시즌 도중에도 클럽의 지휘봉을 잡는 데 열려 있을 수 있다는 점"이라며 "시즌이 끝날 때까지 기다리지 않더라도, 적절한 기회가 찾아온다면 콘테는 이를 받아들일 가능성이 있다"고 주장했다.

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현재 콘테는 유벤투스와 AC 밀란, 그리고 사우디아라비아 리그에서의 제안도 모두 거절한 것으로 알려졌다. 이탈리아 현지에서는 콘테가 한사코 다른 팀들의 감독직을 거절하는 이유가 맨유 부임 가능성을 열어두기 위함이라고 강조한다. 아직까지는 공식적인 협의가 이뤄지지 않는 상태로 보이지만, 맨유가 계속해서 저조한 성적을 거둔다면 캐릭 경질이 현실화할 가능성은 충분해 보인다. 맨유 수뇌부의 인내심도 한계에 치닫고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com