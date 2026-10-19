이강인 부상 이탈보다 심각하다...아틀레티코 '대형 변수' 발생, '손흥민 절친' 로메로 결장 확정 "다행히 검사 결과 긍정적"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]아틀레티코 마드리드에 대형 변수가 발생했다.

스페인의 마르카는 18일(한국시각) '크리스티안 로메로가 검사 결과 경미한 내전근 부상이 확인됐다'고 보도했다.

마르카는 '다행히 큰 부상은 아니다. 로메로의 검사 결과는 고무적이다. 다행스럽게도 그는 짧은 기간을 쉬고 경기에 나설 수 있을 것으로 보인다. 부상은 심각한 수준은 아니며, 큰 타격을 줄 정도는 아니다'고 전했다.

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이어 '아틀레티코는 로메로의 부상 회복을 서두르지 않을 것이다. 최우선적인 목표는 다음 주에 완벽한 몸상태를 유지하는 것이다. 바이에른 뮌헨과 바르셀로나를 맞이하는데, 로메로의 존재감이 필수적인 경기들이다'고 덧붙였다.

AFP연합뉴스

로메로는 직전 여름 이적시장에서 토트넘을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 토트넘 핵심 수비수였던 그는 이미 여러 차례 아틀레티코와 이름이 엮였었고, 마침내 유니폼까지 입게 됐다. 적응 기간이 필요하지 않았다. 곧바로 아틀레티코에 자리 잡은 로메로는 수비진의 핵심 자원으로 활약 중이다. 다비드 한츠코, 마르크 푸빌 등과 수비 라인을 구축하며 아틀레티코의 상승세에 일조하고 있다.

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하지만 최근 문제가 생겼다. 아틀레티코 마드리드는 17일 스페인 바르셀로나 RCDE스타디움에서 벌어진 에스파뇰과의 2026~2027시즌 라리가 9라운드에서 1대0으로 승리했다. 이 과정에서 선발 출전했던 로메로가 후반 22분 부상으로 교체됐다. 다행히 심각한 부상이 아니기에 오랜 기간은 결장하지 않을 것으로 보인다.

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문제는 일정이다. 로메로의 부상이 장기화된다면 아틀레티코의 여정에 큰 변수가 될 수 있다. 21일 슈투트가르트와의 유럽챔피언스리그 경기를 시작으로 본격적인 험난한 일정을 소화하는 아틀레티코다. 11월 4일 바이에른 뮌헨, 11월 9일에는 바르셀로나를 만난다. 특히 바르셀로나전은 리그 우승 도전의 분수령이 될 수 있는 경기다. 바르셀로나의 최근 엄청난 경기력을 고려하면 로메로 없이 승리를 기대하기 어렵다.

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이적과 함께 아틀레티코의 핵심으로 자리 잡은 로메로의 컨디션에 관심이 쏠리고 있다. 아틀레티코가 상승세를 이어가기 위해선 로메로의 빠른 복귀가 중요할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com