'충격, 또 이기지 못했다' 리그 5경기 연속 무승 슬럼프! 맨체스터 유나이티드, 리즈 원정 1-1 무..캐릭의 변명 "여기는 무척 어려운 곳, 승점 1점 진전이다"

epa13313630 Manchester United manager Michael Carrick reacts during the English Premier League match between Leeds United and Manchester United, in Leeds, Britain, 18 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드의 부진이 계속 이어지고 있다. 또 승리하지 못했다. 리그 5경기 연속 무승 행진이다. 이번엔 리즈 유나이티드 원정에서 비겼다. 맨유 팬들의 원망과 아쉬움의 목소리가 높아졌다. 마이클 캐릭 감독과 선수단을 향하고 있다.

그런데 맨유 캐릭 감독은 18일(한국시각) 리즈와의 프리미어리그 원정 경기서 1대1 무승부를 기록한 '한 단계 진전'이었다고 평가했다. 맨유는 전반 35분 음뵈모가 선제골을 넣었지만 후반 6분 리즈 칼버트 르윈에게 동점골을 얻어맞았다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United's Bryan Mbeumo celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

맨유는 리즈 원정에서 승리가 간절했지만 결과적으로 승점 1점을 챙기는 데 그쳤다. 무승부로 맨유는 모든 대회를 통틀어 최근 6경기 연속 승리를 거두지 못했고, 프리미어리그 13위에 머물렀다. 리그 7경기서 1승4무2패로 승점 7점이다. 리그 선두 맨체스터 시티(승점 21)와 벌써 승점 차가 14점까지 벌어졌다. 맨유 팬들은 조급해질 수밖에 없다.

Advertisement

캐릭 감독은 경기 후 NBC스포츠와의 인터뷰에서 이번 경기가 '한 단계 진전'이었음을 강조했다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United manager Michael Carrick reacts Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그는 "양 팀 모두 힘든 경기였다. 도전적인 경기 중 하나였다. 경기에 팽팽한 느낌이 이어졌다. 좋은 경기였다"고 말했다. 또 캐릭 감독은 "아마도 최상의 경기력에 대해 이야기하자면, 우리가 보여줄 수 있는 최상의 경기력까지는 아니었을지도 모른다. 하지만 짧은 순간들과 특정 흐름 속에서 우리는 정말 좋은 축구를 보여주었다"면서 "이곳은 원정 경기를 치르기 힘든 장소다. 그동안 우리가 거둔 결과들 때문에 경기 흐름이 아주 매끄럽지는 않았지만, 이번 경기에서 얻어갈 수 있는 점들은 충분히 있었다. 우리는 노력을 기울여야 했다. 어려운 상황 속에서도 선수들이 임해준 방식에 대해 자랑스럽게 생각한다. 승점 1점이다. 우리에게는 한 단계 진전이다"고 말했다. 무승 행진이 길어지면서 캐릭 감독에 대한 경질 압박은 더욱 심해지고 있다. 맨유 경영진이 캐릭 후임 감독을 검토하지 않을 수 없는 상황으로 치닫고 있다.

epa13313568 Bryan Mbeumo of Manchester United in action during the English Premier League match between Leeds United and Manchester United, in Leeds, Britain, 18 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Advertisement

맨유는 오는 주중 22일 코모(이탈리아)와 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 3라운드 원정 경기를 갖는다. 또 주말에는 본머스와 프리미어리그 홈 경기를 앞두고 있다. 경기력이 안 좋은 가운데 리그와 챔피언스리그를 병행하면서 이중고를 겪고 있다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com