'화났다, 이렇게는 못 뛴다' EPL 우승 주역 아스널 요케레스, 북런던 떠나겠다..'한 시즌 만에 달라진 처지→조커로 4경기 공격 포인트 0'

epa13301402 Arsenal?s Viktor Gyokeres during the UEFA Champions League phase match Arsenal vs LOSC Lille in London, Britain, 13 October 2026. EPA/DANIEL HAMBURY

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[스포츠조선 노주환 기자]팀내 주전 경쟁에서 밀린 스웨덴 국가대표 공격수 빅토르 요케레스(아스널)가 오는 1월 겨울 이적시장에서 북런던을 떠날 준비가 돼 있다고 한다. 출전 시간 부족을 이유로 아스널을 떠나기 위한 이적을 추진한다는 것이다.

만 28세의 요케레스는 포르투갈 명문 스포르팅 리스본에서 두 시즌 동안 102경기 97골이라는 놀라운 기록을 남긴 후 지난 2025년 여름 아스널에 합류했다. 그를 영입한 아스널 미켈 아르테타 감독은 지난 2025~2026시즌 요케레스를 주전 공격수로 기용했다. 부상이 잦았던 카이 하베르츠 보다 요케레스가 리그 경기에 더 자주 선발로 출전했다. 결과적으로 아스널은 22년 만에 프리미어리그 우승 트로피를 들어올렸다. 요케레스는 리그 36경기에 출전 14골-1도움을 기록했다.

그런데 이번 2026~2027시즌 요케레스의 입지가 달라졌다. 지금까지 프리미어리그 선발 출전이 단 한 번도 없는 상황에서 하베르츠에게 주전 경쟁에서 뒷순위로 밀렸다. 요케레스는 이번 시즌 리그 4경기에 출전 공격 포인트가 없다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Arsenal v Lille - Emirates Stadium, London, Britain - October 13, 2026 Arsenal's Viktor Gyokeres in action with Lille's Berke Ozer REUTERS/Hannah Mckay

영국 매체 팀토크에 따르면 요케레스는 현재 불만을 품고 있으며 다가오는 1월 이적 시장에서 이적을 추진할 의사가 있다.

아스널은 공격진 옵션을 강화하려고 추가 선수 영입을 검토 중이라고 한다. 이적을 원하는 아틀레티코 마드리드의 아르헨티나 국가대표 공격수 훌리안 알바레즈의 영입에 관심을 두고 있다. 아르테타 감독은 올해 여름 이적시장에서 알바레즈에게 러브콜을 보냈다. 당시에는 성사가 되지 않았다. 이적시장 말미에 접촉한 것이라 알바레즈가 검토할 시간적 여유가 너무 없었다. 알바레즈는 당시에 FC바르셀로나에만 꽂혀 있었고, 아틀레티코 구단은 라이벌 바르셀로나는 절대 안 된다고 못박았다.

TOPSHOT - Sweden's forward #17 Viktor Gyokeres (L) and Romania's defender #03 Matei Cristian Ilie (R) vie for the ball during the UEFA Nations League Group B4 football match between Romania and Sweden in Bucharest on October 5, 2026. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)

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아틀레티코는 알바레즈가 떠날 경우 요케레스에게 관심을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 또 세리에A와 독일 분데스리가의 클럽들도 오케레스의 상황을 예의주시하고 있다고 한다.

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한편 아스널은 19일(한국시각) 노팅엄과의 프리미어리그 7라운드 원정 경기서 고전 끝에 후반 35분 터진 마두에케의 결승골로 1대0 승리했다. 요케레스는 후반 21분 하베르츠 대신 조커로 기용됐다.

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리그 2연승을 달린 아스널은 6승1패(승점 18)로 리그 선두 맨체스터 시티(승점 21)에 이어 2위를 달렸다. 아스널의 다음 일정은 오는 22일 바이에른 뮌헨과의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 경기다. 그리고 오는 주말에는 에버턴과 프리미어리그 홈 경기를 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com