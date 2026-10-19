서울E가 쏘아올린 6골...더욱 뜨거워진 수원FC와의 '2위 싸움'

사진제공=서울 이랜드

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[목동=스포츠조선 박찬준 기자]2위 싸움이 점점 더 치열해지고 있다.

서울 이랜드가 제대로 불을 붙였다. 서울E는 18일 목동종합운동장에서 열린 김해FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 29라운드에서 6대2 대승을 거뒀다.

상대가 최하위라고는 하나, 상황이 부담스러웠다. 전날 수원FC가 성남FC에 2대1 승리를 거뒀다. 한찬희의 선제골로 앞서나간 수원FC는 후반 39분 유주안에게 동점골을 허용했다. 무승부로 끝날 것 같던 경기, 후반 51분 구본철의 극장골이 터지며 승점 3점을 챙겼다. 15경기 무패에 성공한 수원FC는 승점 54점으로 달아났다.

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김도균 서울E 감독은 "수원FC가 마지막에 득점하는 것을 보면 확실히 힘이 있다. 수원FC는 한 경기를 덜 치렀다. 일단 우리 거부터 잘해놓고 봐야 한다"고 했다. 그래서 승리뿐만 아니라 다득점이 중요했다. 김 감독은 "우리가 득점에서 라이벌팀들에 뒤져 있다. 하고 싶다고 하는 것은 아니지만, 1골을 넣어도 계속해서 공격적으로 나서겠다"는 의지를 드러냈다.

폭우 속에서도 서울E의 공격 본능은 빛났다. 전반 19분 우제욱에게 불의의 일격을 맞았지만, 이른 시간 역전에 성공했다. 전반 23분 박재용, 27분 까리우스가 연속골을 넣었다. 멈추지 않았다. 에울레르의 발끝이 빛났다. 후반 6분 오른발 슈팅으로 결승골을 터뜨린 데 이어 39분에는 환상적인 프리킥 골까지 넣었다. 후반 14분 손혁찬의 데뷔골과 44분 김현의 골까지 묶어 대승을 마무리했다.

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서울E는 3연승에 성공하며, 승점 54점으로 수원FC와 어깨를 나란히 했다. 무엇보다 무려 6골이나 터뜨리며 다득점 경쟁에서도 상대를 압박했다. 서울E는 52골로 'K리그2 최다득점'을 기록 중인 수원FC(53골)를 한 골차로 추격했다. 최다득점 2위였던 4위 대구FC(승점 49·51골)까지 추월했다. 서울E는 이날 창단 600호골 돌파에 성공했다. 김 감독은 서울E에서 50승 고지를 밟았다.

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김 감독은 "수원FC와의 득점 차이를 좁힌 것은 긍정적인 신호다. 득점에서 승격의 경우의 수가 생길 수 있다고 봤는데, 오늘 다득점으로 상대에게 부담을 주게 됐다. 남은 4경기에서 모두 승리할 수 있도록 준비하겠다"고 했다.

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서울E와 수원FC가 치열한 경쟁을 펼치는 와중, '선두' 수원 삼성은 한 발 더 치고 나갔다. 수원은 이날 수원월드컵경기장에서 열린 화성FC와의 경기에서 3대2로 승리했다. 전반 강현묵, 자책골, 김민우의 골로 앞서 나간 수원은 후반 보이노비치와 전성진에게 연속골을 내주며 흔들렸다. 하지만 마지막까지 집중력을 잃지 않으며, 19년 만에 6연승에 성공했다. 수원은 승점 59점으로 2위와의 격차를 5점으로 다시 벌렸다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com