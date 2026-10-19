'충격, 올드 트래포드를 떠나고 싶다' 재계약 협상 쏙 들어간 맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스, 이젠 정말 가고 싶다..'팀 역대급 부진에 7년 만에 작별'

epa13314099 Bruno Fernandes of Manchester United reacts during the English Premier League match between Leeds United and Manchester United, in Leeds, Britain, 18 October 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드의 역대급 부진이 이어지는 가운데 주장 브루노 페르난데스가 올드 트래포드를 떠나고 싶어한다는 보도가 나왔다. 따라서 유럽 구단들이 상황을 주시하고 있다는 것이다.

튀르키예 매체 파나틱에 따르면 페르난데스와 맨유는 이번 2026~2027시즌 들어 고전 중이며, 그의 인내심도 밑천을 드러내기 시작했다는 것이다. 그는 다가오는 1월 이적 시장에서 맨유를 떠나기 위한 극적인 이적을 추진할 수 있다고 한다. 지난 여름 튀르키예 명문 갈라타사라이가 포르투갈 국가대표 미드필더인 페르난데스에게 관심을 보였고 다시 영입을 추진할 수 있다는 것이다. 또 FC바르셀로나도 영입전에 참전할 수 있다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes and Andrey Santos at the end of the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

만 32세의 페르난데스는 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 도움 신기록(21개)을 경신하며 놀라운 활약을 펼쳤다. 맨유는 시즌 중간에 루벤 아모림 감독이 경질되는 진통을 겪었지만 후반기 극적인 반전 끝에 리그 3위를 차지하며 이번 시즌 유럽챔피언스리그에 복귀했다. 그로인해 임시 감독이었던 마이클 캐릭은 맨유 경영진의 선택을 받아 정식 감독 계약을 했다.

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그런데 이번 시즌 개막 후 맨유는 극심한 부진에 빠져 있다. 최근 프리미어리그 5경기에서 4무1패로 승리하지 못했다. 맨유는 18일 벌어진 리즈 유나이티드와의 리그 원정 경기에서도 1대1로 비겼다. 음뵈모가 선제골을 넣었지만 한골차 리드를 지키지 못하고 무승부를 기록했다. 승점 7점에 그치며 맨유는 현재 리그 13위에 머물러 있다. 7전 전승을 달린 지역 라이벌 맨체스터 시티(승점 21)와의 승점 차가 무려 14점까지 벌어졌다. 게다가 맨유는 지난 주중 아틀레티코 마드리드와의 유럽챔피언스리그 원정 경기에서도 무기력하게 0대2로 무너졌다. 맨유의 현재 경기력으로는 리그와 챔피언스리그를 병행하기 버거운 게 현실이다.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Manchester United - Elland Road, Leeds, Britain - October 18, 2026 Manchester United's Bruno Fernandes remonstrates with referee Darren England Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

주장인 페르난데스는 이번 시즌 리그 7경기서 3골-1도움을 기록 중이다. 그는 2020년 1월 스포르팅(포르투갈)에서 맨유로 이적했다. 당시 이적료는 6500만유로였다. 최근 여름 이적시장 때마다 그의 이적설이 뜨거웠지만 그는 맨체스터를 떠나지 않았다. 하지만 이번은 좀 다른 상황으로 치닫고 있다. 그와 맨유의 계약은 내년 6월 종료된다. 구단은 더이상 페르난데스 측과 재계약 논의를 하지 않는 것처럼 보인다. 1994년생인 페르난데스의 현재 시장가치는 3770만유로이다. 페르난데스와 맨유의 작별의 시간이 다가오는 분위기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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