미쳤다! '은퇴설' 김민재, 타 대신 아스널전서 쇼케이스? AV+토트넘까지 관심...바이에른 단장 "1월에 아무 것도 안할거야" 매각 불가 선언

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[스포츠조선 박찬준 기자]바이에른 뮌헨은 '괴물' 김민재에 만족하는 중이다.

바이에른은 18일(이하 한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 라이프치히와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 6라운드에서 루이스 디아스의 해트트릭과 1골-2도움을 기록한 해리 케인의 활약을 앞세워 6대1 대승을 거뒀다. 개막 후 6경기 무패 행진(4승2무·승점 14)을 질주한 바이에른은 마침내 선두 탈환에 성공했다. 보루시아 도르트문트(승점 14)와 승점이 같지만, 골 득실에서 앞서 다시 1위로 올라섰다.

김민재는 다요 우파메카노와 함께 중앙을 지켰다. 그는 나흘 전인 14일 노르웨이 비킹과의 유럽챔피언스리그(UCL)에서 아쉬운 모습을 보였다. 독일 언론의 혹평을 받았다. '아벤트차이퉁'은 '김민재는 첫 실점 장면에서 아예 헤더 경합을 위해 뛰지도 않았다. 왜 그랬는지는 모르겠다'고 꼬집었다. 바이에른은 UCL 본선에 처음 나선 비킹에 3골이나 내주며 3대3으로 비겼다.

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다시 기회를 얻은 김민재는 자신의 기량을 증명했다. 그는 과감한 전진 플레이로 공격의 시발점 역할을 톡톡히 했다. 후반 8분 추가골 장면에는 기점 역할도 해냈다. 김민재는 높은 라인을 유지한 바이에른 라인에서 뒷공간 침투 패스를 모조리 커트하는 괴물 같은 활약을 펼쳤다. 후반 32분 사샤 보이와 교체된 후 바이에른 수비가 흔들렸다는 것을 감안하면, 김민재의 영향력이 얼마나 컸는지 보여주는 대목이다.

김민재는 77분 동안 태클 성공 1회, 가로채기 2회, 걷어내기 1회, 리커버리 6회 등을 기록했다. 특히 눈에 띄는 게 패스 기록인데, 68개 중 66개를 동료에게 전달해 성공률 97%를 기록했다. 전진 패스의 경우 무려 10개를 성공시켰다. 얼마나 공격적으로 큰 기여를 했는지 보여주는 기록이다.

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비킹전에서 혹평했던 '아벤트차이퉁'은 김민재에게 평점 2점을 줬다. '강력한 경기력을 보여줬다'고 호평했다. 독일의 평점은 숫자가 낮을수록 좋은 평가다. 이 매체는 '요나탄 타를 대신해 중앙 수비에 나섰다. 필요할 때마다 자신의 역할을 믿음직스럽게 수행한다. 한국인 수비수의 엄청나게 강력한 활약이었다'며 '콤파니 감독이 아스널전에서 타를 위해 김민재를 선발 명단에서 제외할까'라며 극찬했다.

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또 다른 독일 매체인 'T-온라인' 역시 '김민재가 노르웨이 원정에서 실수를 범했지만, 이번에는 훨씬 집중력 있는 경기력을 보였고, 상대에 좀처럼 기회를 허용하지 않았다'고 극찬을 보냈다. 독일 스폭스는 '김민재는 자신이 너무 할 일이 없다고 느꼈는지 미드필더진에서 라이프치히 선수 세 명을 상대로 다소 위험한 드리블을 시도했지만 실제로 그들을 제치고 지나갔다'고 언급하기도 했다.

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김민재는 이같은 활약을 바탕으로 잉글랜드 프리미어리그 클럽들의 관심을 받고 있다. 독일 '빌트'는 '아스널이 김민재를 긴급 대체자로 원한다'며 '아스널은 피에로 인카피에의 부상으로 긴급하게 대체자가 필요하다. 김민재의 이름을 거론한 인물은 오래된 지인이다. 나폴리 시절 김민재를 발굴했고, 현재 아스널에서 일하고 있는 마우리치오 미켈리'라고 보도했다.

영국의 더하드태클 역시 '아스널이 김민재에게 관심을 보이고 있다'고 보도했다. 더하드태클은 '아스널은 1월 이적 시장에서 중앙 수비수 영입을 통해 수비진을 강화하고자 하며, 바이에른 뮌헨 수비수 김민재를 눈여겨보고 있다'며 '아스널의 경쟁팀이 누구인지 밝히지 않았지만, 최근 소식에 따르면 같은 리그의 팀들, 특히 애스턴 빌라와 토트넘이 그의 영입에 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다'고 전했다.

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하지만 바이에른은 김민재를 보낼 뜻이 없다. 막스 아베를 단장은 최근 인터뷰에서 "우리는 선수단에 완전히 만족하고 있다. 선수들에게도 완전히 만족하고 있다"고 말했다. 이어 "난 우리가 1월에 무언가를 해야 할 이유를 찾지 못하겠다"며 "우리에겐 현재 자신의 최고 수준에 도달한 선수들이 있다. 아직 최고 수준에 도달하지 못한 선수들도 있다. 모든 선수가 자신의 최고 수준에 도달하고 우리가 연승 행진을 이어간다면, 나는 우리가 1월에 무언가를 해야 할 이유를 찾지 못하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com