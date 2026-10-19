일본 굴욕 사태, '손흥민+박지성' 대한민국 전설 도대체 얼마나 잘했던 건가...'前 국대 주징' 리버풀 방출 확정적 '0분 출장'

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민과 박지성이 유럽 빅클럽에서 얼마나 대단한 선수였는지 새삼 느끼게 하는 현실이다. 일본 대표팀 주장을 지낸 엔도 와타루가 리버풀에서 입단 첫 시즌 이후 계속 벤치 신세에 머물고 있다.

영국 매체 안필드 워치는 17일(한국시각) 리버풀의 중원을 집중 조명하며 '도미닉 소보슬라이가 부상을 당하고 라이언 흐라벤베르흐가 출전 정지 징계를 받으면서 리버풀 중원의 얇은 선수층이 크게 부각되었다'고 전했다. 이어 '그 결과 트레이 니오니가 주목을 받게 되었는데, 그는 LASK 전에서 기대에 부응하는 뛰어난 퍼포먼스를 선보였다'고 설명했다.

소보슬라이와 흐라벤베르흐가 뛰지도 못하는 상황이지만 엔도는 안도니 이라올라 리버풀 감독의 선택을 받지 못하고 있는 중이다. 매체는 '니오니를 제외하면 이라올라 감독이 기용을 고려할 수 있는 성인 선수로는 알렉시스 맥 알리스터 정도밖에 없는 듯하다'고 짚었다. 이어 '엔도가 스페인 출신 지휘관으로부터 평가받지 못하고 있음은 명백하다'며 '제임스 맥코넬과 마찬가지로 머릿수를 채우기 위해 자리를 지키고 있는 듯한 상황'이라고 냉정한 평가를 남겼다. 엔도는 이번 시즌 단 1초도 경기장에 나서지 못하고 있는 중이다.

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AFP연합뉴스

이를 두고 일본 매체 트라이브 풋볼은 '엔도는 2027년 여름까지 리버풀을 떠나는 것이 기정사실화된 분위기'라고 진단했다.

리버풀의 시선은 엔도에게 있지 않다. 이미 다른 곳을 향하고 있다. 매체는 '커티스 존스가 팀을 떠난 이후, 리버풀은 아카데미 출신인 그를 대체할 전력을 아직 확보하지 못했다'며 '적어도 미드필더 한 명은 추가로 영입할 필요가 있다'고 진단했다. 그 후보로는 올랭피크 리옹에서 나카무라 케이토와 함께 뛰고 있는 타일러 모턴이 꼽힌다. 매체는 '모턴이 압도적인 퍼포먼스로 리버풀 합류 준비가 완료되었음을 증명하고 있다'고 평가하며, 홈그로운(자국 육성) 선수 부족 문제를 해결하기 위해 엔도 등 여분 전력의 방출과 모턴의 영입을 병행할 가능성을 전했다.

오랫동안 일본 주장 완장을 찼던 엔도의 현실은 아시아 선수가 유럽 빅클럽에서 장기간 주전으로 살아남는 일이 얼마나 어려운지를 보여준다. 손흥민은 토트넘에서 10년을 뛰며 주장으로서 유로파리그 우승을 이끌었고, 박지성은 맨체스터 유나이티드에서 프리미어리그 우승을 4차례 경험했다. 한 시즌의 활약이 아닌 오랜 기간 팀의 핵심으로 인정받았다는 점에서, 두 선수의 업적은 시간이 지날수록 더욱 빛을 발하고 있다.