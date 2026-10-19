'그냥 삭발해' 맨유 5연승 챌린지, 100번째 경기→743일 머리 못 잘라…'또 무승부' 캐릭, '대행' 꼬리표 떼자 단 1승! 도전 '불가능'

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[스포츠조선 김성원 기자]마이클 캐릭 감독이 대행 꼬리표를 뗀 첫 시즌 맨유가 또 신음하고 있다.

맨유는 18일(이하 한국시각) 영국 리즈의 앨런드 로드에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 7라운드에서 리즈 유나이티드와 1대1로 비겼다. 브라이언 음뵈모가 전반 35분 선제골을 터트리며 리드를 잡았다. 하지만 후반 6분 리즈 공격의 핵 도미닉 칼버트-르윈에게 동점골을 허용하며 승점 3점을 낚는 데 실패했다.

'유나이티드 스트랜드'라는 별명으로 유명한 맨유의 광팬 프랭크 일렛이 리즈전 후인 19일 자신의 근황을 전했다. 챌린지를 시작한 이후 어느덧 100번째 경기를 맞았다.

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그는 2024년 10월 5일 민머리를 한 후 "맨유가 5연승을 거둘 때까지 머리카락을 자르지 않겠다"고 공약했다.

맨유는 에릭 텐 하흐 감독, 뤼트 판 니스텔로이 대행에 이어 루벤 아모림 감독, 대런 플레처 대행이 지휘봉을 잡았다. 하지만 5연승과는 거리가 멀었다.

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텐 하흐 감독은 설명이 필요없고, 판 니스텔로이 대행은 2연승을 거뒀지만, 더 이상의 기회를 얻지 못했다. 아모림 감독에게 바통을 넘겨줬다. 아모림 감독은 3연승 이상을 거두지 못했다.

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캐릭 대행은 올해 초 맨시티, 아스널, 풀럼, 토트넘을 연파하며 5연승에 1승만을 남겨뒀다. 그러나 2월 11일 웨스트햄과 1대1로 비기며 실패했다.

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일렛은 당시 "이제 와서 포기하기엔 너무 멀리 왔다"며 "진짜 고통은 제대로 볼 수 없다는 점이다. 안경을 쓰는 게 다행인 게, 안경테가 앞머리를 어느 정도 받쳐준다. 요즘은 앞이 잘 안 보인다. 머리카락을 자르고 싶다"고 밝혔다.

그리고 시간이 또 흘렀다. 새 시즌 5연승은 요원하다. 맨유는 EPL에서 1승4무2패(승점 7)로 13위에 위치했다.

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영국의 '더선'은 '일렛은 이제 100경기 동안 743일 머리를 자르지 않았다. 하지만 맨유가 다시 한번 무승부에 빠지면서 상황은 그다지 고무적이지 않다'고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com