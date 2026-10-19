'놀랍다, 이탈리아 국대 말아먹었던 그 감독 맞나' 가투소의 라치오, 유벤투스 원정 3-0 대승! 개막 7경기 6승1무→세리에A 돌풍..'라치오 새 역사를 쓰고 있다'

epa13296554 Lazio's head coach Gennaro Gattuso gestures during the Serie A soccer match between SS Lazio and AC Monza at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 11 October 2026. EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Lazio's Gustav Tang Isaksen is the Panini player of the match after the Serie A soccer match between Juventus and Lazio in Turin, north west Italy, Sunday, Oct. 18, 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) ITALY OUT; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]라치오가 이번 시즌 이탈리아 세리에A에서 돌풍을 일으키고 있다. 리그 7경기에서 6승1무로 무패행진을 달렸다. 7경기 동안 14득점-4실점으로 공수 밸런스가 매우 안정된 모습이다. 라치오의 돌풍의 중심에 전 이탈리아 국가대표 사령탑 젠나로 가투소 감독이 있다. 라치오는 이탈리아 대표팀 사령탑으로 대국민 사과를 하고 물러난 '야인' 가투소에게 지난 여름 지휘봉을 맡겼다. 팬들은 이런 구단의 결정에 불만도 컸다. 대표팀 감독으로 이탈리아의 북중미월드컵 본선 진출에 실패한 무능력한 지도자를 왜 영입했느냐는 식이었다. 그런데 가투소는 라치오를 너무 잘 이끌고 있다.

epa13296552 Lazio's head coach Gennaro Gattuso gestures during the Serie A soccer match between SS Lazio and AC Monza at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 11 October 2026. EPA/RICCARDO ANTIMIANI

라치오는 19일(한국시각) 이탈리아 토리노 알리안츠 스타디움에서 벌어진 유벤투스와의 2026~2027시즌 세리에A 7라운드 원정 경기서 3대0 대승을 거두며 무패행진을 이어갔다. 라치오는 이날 덴마크 출신 듀오 올리버 프로브스트고르와 구스타브 이삭센의 골과 피사요 델레 바시루의 쐐기골로 기록적인 대승을 거뒀다. 가투소는 개막 후 세리에 A 7경기 중 6경기에서 승리(1무)를 거둔 최초의 라치오 감독이 됐다.

Lazio's Gustav Tang Isaksen celebrates after scoring the goal for his team during the Serie A soccer match between Juventus and Lazio in Turin, north west Italy, Sunday, Oct. 18, 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) ITALY OUT; MANDATORY CREDIT

라치오는 전반 37분 프로브스트고르가 선제 결승골을 터트렸다. 홈팀 유벤투스의 파상공세를 육탄 수비로 막아낸 라치오는 후반 21분 이삭센이 두번째 골을 뽑았다. 그리고 후반 44분, 조커 델레 바시루가 쐐기골을 박았다.

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라치오는 2017년 이후 무려 9년 만에 유벤투스 원정에서 승리했다. 라치오는 시즌 개막 후 무패 행진을 이어갔다. 승점 19점으로 선두 인터밀란과 동률이다. 라치오가 골득실차에서 2골 밀렸다.

Soccer Football - Serie A - Juventus v Lazio - Allianz Stadium, Turin, Italy - October 18, 2026 Lazio coach Gennaro Gattuso before the match REUTERS/Alessandro Garofalo

선수 은퇴 이후 가투소는 시옹(스위스) 감독을 시작으로 팔레르모, 크레타(그리스), 피사(이탈리아), AC밀란, 나폴리, 발렌시아, 마르세유, 하이두크 스플리트(크로아티아) 등을 거쳤다. 이탈리아 대표팀에서 큰 실패를 경험한 후 라치오에서 부활을 시작했다.

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한편, 루치아노 스팔레티 감독의 유벤투스(승점 11)는 최근 5경기 1승(2무2패) 부진이 이어지며 리그 8위에 머물렀다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com