'경악' 제발 머리 좀 자르게 해주세요! 맨유의 5연승 '무모한 도전'…'감독 5명 거쳐가' 벌써 100경기+743일 지났다

프랭크 일렛. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 5연승 하면 머리카락을 자르겠다는 공약을 한 팬이 근황을 공개했다.

영국 더선은 19일(한국시각) '맨유 팬 프랭크 일렛이 자신의 도전을 시작한 이후 팀이 100경기를 맞이한 가운데 근황을 공개했다'고 보도했다.

앞서 일렛은 맨유가 5경기 연속 승리를 거둘 때까지 머리카락을 자르지 않겠다고 선언했다. 맨유의 최근 상황을 고려하면 이 목표 달성은 당분간 어려울 것으로 전망된다. 이 도전이 시작된 이후 맨유는 무려 5명의 감독을 거쳤다. 맨 처음 일렛이 공약을 시작했을 때는 에릭 텐 하흐 감독이 팀을 이끌고 있었다. 텐 하흐를 포함해 맨유 감독 5명 모두 5연승에 실패했다. 텐 하흐 다음 임시 감독을 맡았던 루드 판니스텔로이는 2연승을 거뒀다. 하지만 연승 행진을 이어갈 기회를 얻기도 전에 후벵 아모림 감독이 지휘봉을 넘겨받았다. 그다음은 임시 감독 대런 플레처의 차례였다. 그러나 그는 감독 대행으로 단 2경기만 지휘했고, 두 경기 모두 승리를 거두지 못했다. 그리고 마침내 마이클 캐릭 감독이 일렛에게 이발을 할 수 있는 기회를 안겨줄 구세주로 등장했다. 캐릭 감독은 5명 중 이 목표에 가장 근접했다. 그는 지난 시즌 부임 직후 팀에 즉각적인 변화를 일으키며 맨체스터 시티, 아스널, 풀럼, 토트넘을 차례로 꺾었다. 그러나 웨스트햄이 맨유와 비기면서 5연승을 저지했다. 일렛의 도전은 다시 처음부터 시작하게 됐다.

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사진=더선

현재 일렛은 100경기, 743일 동안 이발 하지 못한 상태다. 맨유는 2026~2027시즌 연승은 커녕 승리조차 하기 버거운 상태다. 일렛의 머리가 단정해질 날이 이번 시즌에도 오지 않을 가능성이 크다. 짧았던 일렛의 머리는 이제 어깨까지 덮을 정도로 길어지고 말았다. 부진한 맨유가 이 목표를 언제 이뤄낼지는 여전히 알 수 없다. 지금의 페이스라면 1000일동안 일렛은 머리카락을 자르지 못할 수도 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com