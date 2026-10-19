이럴 수가! '욕설 쇄도' 이강인 사진까지 들고 난리치더니, 무리뉴 '오피셜' 폭탄 발언 "난 그 장면 못 봤다"...'팔꿈치 반칙' 귈러에 변명

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인 사태에서는 사진까지 들고 나타났던 조세 무리뉴 감독이 대답을 피했다.

스페인의 아스는 19일(한국시각) '무리뉴 감독은 영상 증거를 보지 못했다는 이유로 논란에 대한 언급을 피했다'고 보도했다.

레알은 19일 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 9라운드 홈경기에서 4대1로 승리했다. 이번 승리로 레알은 리그 3위에 자리하며, 2위 아틀레티코 마드리드와 선두 바르셀로나를 추격했다.

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대승이었지만, 경기 후 판정 논란이 제기되며 화제를 모았다. 3골차 대패를 당한 세비야의 루이스 가르시아 감독은 경기 초반 아르다 귈러가 팔꿈치 반칙을 사용했으며, 퇴장감이었다고 주장했다. 귈러는 제라르 페르난데스의 가슴을 팔꿈치로 가격했다. 가르시아 감독은 이외에도 몇몇 장면들에서 레알에 유리한 판정들이 나왔다고 주장했다.

무리뉴 감독은 이런 주장에 모르쇠로 일관했다. 그는 "언급하지 않겠다. 루이스 감독의 발언에 대해 언급하고 싶진 않지만, 그들이 말하는 상황이 정확히 무엇인지 보여준 사람은 아무도 없다"며 "나에게 관련 영상도 없다. 분석가들에게 TV 중계화면과 전술 카메라 영상을 확인해달라고 요청했지만, 그들이 말하는 문제나 루이스 감독을 불편하게 한 상황을 찾을 수 없었다"고 했다.

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도리어 판정 이득에 대해서는 레알이 손해를 보고 있다고 주장했다. 무리뉴는 "우리가 판정 혜택을 받았다고 느꼈다면, 솔직하게 인정했을 거다. 하지만 오히려 그 반대일 가능성이 훨씬 높다고 본다. 토요일 전까지 누군가 제가 놓친 상황이 담긴 확실한 영상을 가져온다면 그때 다시 이야기하겠다. 지금은 할 말이 없다"고 설명했다.

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문제는 태도다. 무리뉴 감독은 앞서 판정에 불만이 있었던 아틀레티코 마드리드와의 경기 후에는 직접 이강인의 반칙 장면을 프린트해 기자회견에 등장하기도 했다. 당시에는 페데리코 발베르데를 향한 이강인의 태클이 퇴장이라는 것을 강하게 주장하며 판정 불만을 쏟아냈다. 이후 이강인은 개인 SNS에 레알 팬들의 욕설이 쇄도하기도 했다. 하지만 무리뉴는 자신들에 유리한 판정에는 보지 못했다는 이유로 대답을 피했다.

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포르투갈의 헤코르드는 '레알 마드리드의 도둑질이었을까'라며 '귈러는 세비야전에서 퇴장을 겨우 면했다. 전직 심판 이투랄데 곤살레스는 반칙 여부는 접촉 부위와 강도에 따라 달라진다고 지적했다. 얼굴이 아니거나 강도가 과하지 않았다면 경고를 받을 수도 있다'고 했다. 다만 귈러는 이날 어떤 카드도 받지 않았다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com