'1등 26건, 총 적중금 5억 6천여만원'…축구토토 승무패 61회차 결과 발표

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저(대표이사 김대욱)가 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 스페인 프리메라리가 14경기를 대상으로 진행한 축구토토 승무패 61회차에서 1등 적중 26건이 나왔다고 밝혔다.

19일 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨이 발표한 적중결과에 따르면, 지정된 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등은 26건으로 집계됐다. 1등 총 적중금은 5억6347만6250원이며, 각각 2167만2170원을 받을 수 있다. 2등은 847건이 적중했으며, 개별 적중금은 26만6110원이다. 이어 3등은 9272건(1만2160원), 4등은 4만9710건(4540원)이 적중에 성공했다.

이번 회차의 1등부터 4등까지 전체 적중 건수는 5만9855건이다. 이번 회차의 경기 결과는 승(홈팀 승리) 6경기, 무(무승부) 3경기, 패(홈팀 패배) 5경기였다. 먼저, 라리가에서는 바르셀로나가 베티스 원정(5경기)에서 5대2로 승리했고, 레알 소시에다드도 말라가 원정(13경기)에서 같은 점수로 승리를 거뒀다. 레알 마드리드는 안방에서 세비야(14경기)를 4대1로 제압하는 등 다득점 경기가 이어졌다.

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EPL에서는 브라이턴이 크리스털 팰리스(9경기)를 5대0으로 제압하며 이번 회차에서 가장 큰 점수 차 승리를 거뒀다. 브렌트퍼드-리버풀(1경기)전에서는 리버풀이 2대1로 승리했고, 노팅엄 포레스트-아스널(12경기)전과 뉴캐슬-애스턴 빌라(4경기)전에서는 원정팀들이 나란히 1대0으로 이겼다.

한편, 리즈 유나이티드-맨유(10경기)전은 승부를 가리지 못하며 1대1 무승부로 마무리됐다. 비야레알-엘체(3경기)전과 발렌시아-빌바오(6경기)전은 득점없이 끝났다.

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다음 회차인 축구토토 승무패 62회차는 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 14경기를 대상으로 19일 오전 8시부터 발매를 개시했으며, 오는 20일 오후 11시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 베트맨에서 구매할 수 있다.

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62회차에는 파리생제르맹-바르셀로나전, 바이에른 뮌헨-아스널전 등 유럽 주요 클럽들의 빅매치가 포함됐다. 21일 오전 4시에는 파리생제르맹-바르셀로나(2경기)전이 파르크 데 프랭스에서 열릴 예정이다. 같은 시각 리버풀-비야레알(3경기)전은 안필드에서, 슈투트가르트-아틀레티코 마드리드(6경기)전은 MHP 아레나에서 진행된다. 이어 22일 오전 1시45분에는 코모-맨유(8경기)전, 오전 4시에는 뮌헨-아스널(9경기)전과 레알-라이프치히(10경기)전이 열릴 예정이다.

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한국스포츠레저 관계자는 "이번 승무패 62회차에는 파리생제르맹-바르셀로나전, 뮌헨-아스널 등 챔피언스리그 주요 맞대결이 포함돼 있다"며 "유럽 클럽들의 치열한 승부가 펼쳐질 이번 회차에 축구팬들의 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

축구토토 승무패 적중결과 및 대상경기 정보 등 자세한 내용은 베트맨 사이트에서, 경기 분석 콘텐츠는 베트맨 내 토토가이드에서 확인할 수 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com