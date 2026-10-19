韓 축구 에이스 날벼락! 이강인 또 '독박축구' 위기…크리스티안 로메로 OUT→'검사 결과 근육 부상 확인'

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

Soccer Football - LaLiga - Espanyol v Atletico Madrid - RCDE Stadium, Cornella de Llobregat, Spain - October 17, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero in action with Espanyol's Roberto Fernandez REUTERS/Albert Gea

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 또 다시 '독박축구' 위기에 빠졌다.

스페인 언론 '아스'는 18일(이하 한국시각) '크리스티안 로메로가 에스파뇰과의 경기 중 교체를 요청했다. 검진 결과 부상이 확인, 10~15일 동안 경기에 나설 수 없다. 앞으로 두 경기에 나서지 못할 예정'이라고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 17일 스페인 바르셀로나의 RCDE 스타디움에서 열린 에스파뇰과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 후반 44분 나온 알렉스 바에나의 득점을 지켜냈다. 아틀레티코 마드리드(7승1무1패)는 5연승을 달리며 2위 자리를 굳게 지켰다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid's Cristian Romero reacts REUTERS/Violeta Santos Moura

로메로는 올 시즌을 앞두고 토트넘(잉글랜드)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 개막을 눈앞에 두고 합류한 탓에 한동안 경기에 나서지 못했다. 새로운 팀에 적응한 로메로는 에스파뇰과의 경기에 선발 출격했다. 그러나 후반 22분 로드리고 멘도사와 교체돼 벤치로 물러났다.

이유가 있었다. 부상이었다. '아스'는 '시메오네 감독이 에스파뇰전 뒤에 로메로가 불편함을 느껴 직접 교체를 요청했다고 설명했다. 이후 정밀 검사를 통해 근육 부상이 확인됐다. 주전 수비수이자, 아틀레티코 마드리드 합류 이후 뛰어난 활약을 펼쳐온 로메로의 부상은 시메오네 감독에게 뼈아픈 소식이다. 다행히 큰 부상은 아니다. 하지만 슈투트가르트(독일)-데포르티보와의 경기엔 나서지 못할 것'이라고 했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid v Manchester United - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - October 13, 2026 Atletico Madrid coach Diego Simeone REUTERS/Violeta Santos Moura

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아틀레티코 마드리드는 현재 리그와 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈를 병행하고 있다. 빡빡한 일정 속 부상 선수가 발생했다. 또 다른 언론 '마르카'는 '아틀레티코 마드리드는 로메로의 복귀를 서두르지 않을 것이다. 최우선적인 목표는 완벽한 몸상태를 유지하는 것이다. 바이에른 뮌헨(독일)과 FC바르셀로나를 맞이하는데, 로메로의 존재감이 필수적인 경기'라고 했다. 아틀레티코 마드리드는 11월 4일 바이에른 뮌헨-9일 FC바르셀로나와 홈에서 연전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com