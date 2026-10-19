이강인 이런 선수 대체해야 한다니...MLS '오피셜' 공식 인정, 손흥민도 못한 대형 수상 정조준 "확실히 입지 굳힌 신인왕 후보"

사진=그리즈만 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 자리를 채워야 할 선수의 존재감이 압도적이다. 미국 메이저리그사커(MLS)를 뒤흔들고 있다.

MLS 사무국은 18일(한국시각) '앙투완 그리즈만과 올랜도 시티의 기세가 꺾일 기미가 보이지 않는다'고 공식 홈페이지를 통해 조명했다.

올랜도는 18일 미국 올랜도의 인터앤코 스타디움에서 열린 DC유나이티드와의 2026시즌 MLS 홈 경기에서 4대1, 대승을 거뒀다.

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로이터연합뉴스

그리즈만은 단연 승리의 주역이었다. 2골1도움을 터트리며 팀 승리를 이끈 그리즈만은 MLS 진출 이후 14경기에서 무려 12골7도움이라는 압도적인 기록을 자랑 중이다. 지난 시즌 손흥민이 보여준 임팩트를 뛰어넘는 활약상이다.

MLS 사무국은 '2026년 MLS컵 플레이오프가 다가오는 가운데 올랜도는 단순히 경쟁력 있는 팀을 넘어 포스트시즌에서 진정한 돌풍을 일으킬 수 있는 팀처럼 경기하고 있다. 여름 이적 시장 이후 14경기에서 12골을 기록함에 따라, 그들이 얼마나 멀리까지 나아갈 수 있을지는 무궁무진해 보인다. 그리즈만은 눈부신 활약을 펼치고 있다. 그는 올랜도가 리그 순위를 빠르게 끌어올리는 데 크게 기여했으며, 총 19개의 공격 포인트를 기록해 팀을 이끌었다. 이번 경기 활약으로 그는 MLS 신인왕 후보로서의 입지를 더욱 굳혔다'고 전했다.

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이미 유럽에서부터 기량에 의심이 없는 레전드였다. 009년 레알 소시에다드에서 프로 데뷔한 이후 줄곧 라리가 정상급 선수 중 한 명으로 평가받았다. 아틀레티코 마드리드에서는 최고의 에이스로서 활약했다. 오랜 시간 스페인 무대에서 활약한 그리즈만은 올여름 새로운 도전을 위해 MLS로 향했고, 변함없는 기량으로 리그를 뒤흔들고 있다. MLS 신인왕 후보로 꼽히고 있는데, 2025시즌 손흥민은 안드레스 드레이어에 밀려 수상이 불발된 바 있다.

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이미 팀 동료들의 호평도 쏟아지는 그리즈만이다. 올랜도의 타이리스 스파이서는 "그리즈만 같은 대형 스타가 백업 수비를 위해 전력 질주하는 모습을 보게 되만 나도 달려가지 않을 수가 없다"고 헌신적인 태도를 칭찬했다. 저스틴 엘리스는 "공수 모두에서 헌신하는 것이 진짜 슈퍼스타다. 그가 뛰어다니는 모습을 보면 수비가 하고 싶어질 정도다"고 감탄했다.

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한편 아틀레티코 마드리드에서는 그리즈만의 빈자리를 채우기 위한 분투가 이어지고 있다. 선두는 역시 7번을 물려받은 이강인이다. 이외에도 알렉스 바에나, 훌리안 알바레스 등이 그리즈만의 공백을 채우기 위해서 노력하고 있지만, 전설의 빈자리를 쉽게 대체하기는 어려울 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com