서울 이랜드, 팀 캐리어 생겼다! '대한민국 넘버1 브랜드' 비기캐리어와 특별한 콜라보

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드 FC가 공식 파트너 비기캐리어와 콜라보한 서울 이랜드 FC 팀 캐리어를 선보인다.

팀 캐리어에는 구단 상징색인 네이비를 바디 전체에 입히고 전면에는 양각 메탈 엠블럼 배지를, 바퀴에는 구단 엠블럼을 더해 소장 가치를 높였다.

기능성은 비기캐리어의 제작 노하우로 채웠다. 가볍고 튼튼한 폴리카보네이트(PC) 소재에 앞포켓·USB 포트·확장형 수납 구조를 갖춰 이동이 잦은 선수단은 물론 원정길에 오르는 팬들에게도 알맞다.

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이번 팀 캐리어는 선수단에도 지급돼 18일(일) 김해와의 홈경기부터 홈·원정 경기 구단 공식 캐리어로 활용될 예정이다.

구단 마스코트를 활용한 '꿀잠 아이템' 구성품도 함께 담았다. 단거리 여행에 알맞은 20인치 캐리어에는 함께 출시되는 레울 수면안대가, 장거리 여행에 알맞은 28인치 캐리어에는 레냥 목베개가 함께 구성된다. 이동 시간에 맞춰 편안한 휴식을 돕는 구성이다.

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팀 캐리어는 18일 김해전 홈경기 당일 공식 오프라인 스토어에서 첫선을 보였다. 20일부터는 서울 이랜드 공식 온라인 스토어 레울샵에서도 만나볼 수 있다.

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서울 이랜드 관계자는 "지난해부터 선수단 캐리어를 후원해 온 비기캐리어와 함께 이번에는 서울 이랜드만을 위한 팀 캐리어를 선보이게 돼 기쁘다. 응원을 위해 떠나는 원정길부터 일상 속 여행길까지 어디서든 팬들이 팀 캐리어로 서울 이랜드라는 자부심을 느낄 수 있기를 바란다"고 말했다.

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서울 이랜드와 비기캐리어는 공식 스폰서십을 체결하며 2년째 동행을 이어가고 있다. 특히 윤형진 대표는 축구선수 출신으로, 김도균 감독과는 오랜 '절친'이다.

비기캐리어는 여행가방 전문 브랜드로 'Best Value'를 고객에게 제공한다는 철학 아래 실용적이면서도 스타일리시한 캐리어를 선보이고 있다. 국내 브랜드로 기능성과 디자인을 강화한 제품으로 호평을 받고 있으며, 갈수록 시장 점유율을 높여가고 있다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com