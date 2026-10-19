[오피셜]"'쎄오매직' AGAIN" 위기의 강등권팀 맡았던 서정원, 핵심골잡이 징계 악재 딛고 중국슈퍼리그 조기잔류 '확정'

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구 전설 서정원 감독(56)이 중국 무대에서 또 하나의 업적을 세웠다.

서 감독이 이끄는 중국 클럽 랴오닝 톄런은 지난 17~18일에 열린 2026년 중국슈퍼리그(CSL) 28라운드를 통해 극적으로 조기 잔류를 확정했다. 랴오닝은 17일 칭다오유소년축구경기장에서 열린 칭다오 하이뉴와의 원정경기에서 4대0 압승을 거두며 7경기 연속 무승의 고리를 끊었다. 같은 시각, 강등 싸움 중인 우한 싼전이 상하이 선화와의 홈 경기에서 1대3으로 패하면서, 랴오닝은 리그 종료까지 2경기를 남겨둔 시점에 잔류를 확정지었다. 8승 5무 15패 승점 29점을 기록, 13위로 올라선 랴오닝은 강등권인 15위 우한(승점 22)과의 승점차를 7점으로 벌렸다. 최하위인 16위 칭다오(승점 14)는 이미 강등이 확정된 상태였다.

잔류로 향하는 길은 결코 평탄치 않았다. 서 감독은 지난 5월 강등권에 처진 랴오닝 지휘봉을 잡아 중국 축구계를 놀라게 했다. 2부 클럽 청두 룽청을 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 진출시키며 청두를 떠날 경우 빅클럽을 맡게 될 것으로 예상됐기 때문이다. 하지만 대도시 청두에 '축구의 붐'을 일으킨 서 감독은 '제2의 청두'를 꿈꾸는 랴오닝 구단의 비전을 접하고는 리스크가 있는 결정을 내렸다. 리그 최고 수준의 개인 조건에 선수단 투자를 약속받았다.

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2021년부터 5년간 CSL 무대를 누빈 서 감독 효과는 확실했다. 랴오닝은 빠르게 '정상화'되며 강등권에서 탈출했다. 3연승을 통해 8위까지 점프하며 아시아챔피언스리그 진출권까지 넘봤다. 하지만 10골을 폭발하며 리그 득점 랭킹 2위를 달리는 외인 공격수 가이 음벤자가 7월말 칭다오전에서 상대 선수를 향한 폭력적인 행위로 총 5경기 출장정지 징계를 받으면서 팀이 흔들렸다. 서 감독은 강한 전방 압박 전술로 칭다오를 압박했고, 징계를 마치고 돌아온 음벤자는 칭다오전에서 선발출전해 전반 7분 이른 선제골을 터뜨렸다. 후반 12분 제피뉴, 후반 40분과 추가시간 1분 앙제 쿠아메가 연속골을 터뜨렸다. 음벤자는 득점 후 20여분만에 부상을 당해 경기장을 떠났지만, 팀은 끝까지 집중력을 유지하며 값진 승점 3점을 거머쥐었다. K리그 경남, 전북에서 뛴 쿠니모토는 90분 풀타임 뛰었다.

부임 당시 잔류하겠다는 팬과의 약속을 지킨 서 감독은 경기 후 기자회견에서 "아직 최종 목표를 달성한 것은 아니다. 겸손한 자세를 유지하며 현재 우리의 위치를 객관적으로 직시해야 한다"라고 차분한 목소리로 말했다.

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한편, 서 감독이 직접 토대를 만든 청두는 구단 사상 첫 CSL 우승을 한 걸음 남겨뒀다. 18일 상하이 포트전 0대3 패배로 조기 우승을 확정하지 못했지만, 2경기를 남겨두고 여전히 2위 다롄 잉보와 승점차가 6점이 난다. 남은 시즌 승점을 단 1점만 따내도 우승을 차지한다. 서 감독은 지난 9월 청두 원정경기에서 청두 구단과 청두팬으로부터 레전드 대접을 받은 바 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com