"나라면 아스널 갔어" 무리뉴 폭탄 발언! '머리 잡아 뜯고 징계' 비니시우스 향했다…레알 향한 충성심 높이 평가

조세 무리뉴 레알 마드리드 감독. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]조세 무리뉴 레알 마드리드 감독이 비니시우스 주니오르를 향해 다소 직설적인 발언을 쏟아냈다.

영국 미러는 18일(한국시각) '무리뉴 감독은 비니시우스가 레알을 떠나 아스널에 합류해야 했다고 인정했다'며 '그는 비니시우스의 충성심을 높이 평가했다'고 보도했다.

비니시우스는 지난 여름 이적시장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 소속 클럽 아스널이 최우선 영입 목표로 삼았던 선수였다. 아스널은 그를 팀 내 최고 연봉 선수로 만들 의향까지 있었다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 그를 반드시 영입하려 했다. 당시 비니시우스는 레알 마드리드와 주급 40만파운드(약 7억1000만원)의 기존 계약이 마지막 해에 접어든 상황이었다. 그러나 비니시우스는 레알이 막대한 금액을 포함한 새 계약을 제시하면서 잔류를 선택했다. 그는 오는 2032년까지 레알에 머물게 됐다.

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비니시우스는 이번 시즌 무리뉴 감독 체제에서 중요한 역할을 맡고 있다. 다만 현재는 상대 선수의 머리채를 잡아챈 행위로 인해 4경기 출전 정지 징계를 받은 상태다.

무리뉴는 비니시우스가 팀에 남은 결정을 존중했다.

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그는 "내가 비니시우스의 입장이었다면 아마 이곳에 있지 않았을 것"이라며 "나라면 자신을 존중해 주는 나라로 떠나기 위해 강하게 이적을 추진했다"고 밝혔다.

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또 무리뉴는 "그는 레알에 대한 충성심과 구단을 향한 사랑 때문에 잔류했다"며 "그는 상황이 더 나아질 수 있다고 믿고 있으며, 여전히 그 미소를 잃지 않고 있다"고 치켜세웠다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

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이어 "나는 매일 그와 단둘이 몇 분씩 시간을 보낸다"며 "그는 언제나 미소를 지으며 살아가고 어려움을 이겨내는 사람이기 때문에 매우 높이 평가한다"고 덧붙였다.

비니시우스는 무리뉴 감독이 지휘한 10경기 가운데 9경기에 선발 출전해 1골 3도움을 기록했다.

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비니시우스는 출전 정지 징계로 인해 오는 26일 열리는 바르셀로나와의 엘클라시코에 출전할 수 없다. 라리가 3위인 레알은 이번 시즌 고전하고 있다. 1위인 바르셀로나와의 승점차는 6점이다. 비니시우스의 부재가 레알에게 악영향을 미칠 수 있는 상황이다. 무리뉴가 이 위기를 어떻게 타개할지 관심이 쏠린다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com