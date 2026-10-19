대충격! 막가는 히샬리송, 브라질 유력 대선 후보와 정면 충돌 "개인섬 무단 점령" 폭로…'1군 전력 제외' 데 제르비 '공개 저격' 폭발

사진캡처=더선

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘 1군 전력에서 제외된 히샬리송이 브라질 유력 대선 후보을 비난해 논란이다.

영국의 '더선'은 18일(이하 한국시각) '히샬리송이 브라질 대선 유력 후보가 자신의 개인 섬을 훔쳤다고 비난했다'며 '그는 플라비우 보우소나루 상원의원이 아무런 돈을 내지 않고 자신의 섬을 차지했다고 폭로했다'고 전했다.

브라질 대선 1차 투표에서 1위를 차지한 보우소나루 상원의원은 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령과 결선투표를 앞두고 있다. 브라질 국가대표를 지낸 히샬리송은 2020년과 2021년 사이에 리우데자네이루의 그린 코스트에 있는 앙그라 도스 레이스의 섬을 구입했다고 주장했다.

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그는 보우소나루 상원의원을 포함한 여러 곳에서 매입 제안을 받았다. 그러나 보우소나루 상원의원에게는 팔지 않겠다고 했다고 한다.

히샬리송은 "나는 그에게 섬을 팔고 싶지 않다. 내가 팔고 싶지 않았기 때문에 그 사람들은 법정에서 상황을 악용했다. 우리는 섬 소유권 관련 서류 작업을 진행하고 있었는데, 그들은 해결하는 데 몇 달, 심지어 몇 년이 걸릴 거라고 했다"며 "보우소나루와 윌러 토마즈라는 사람이 그곳에 가서 24시간 만에 섬을 점령했다. 바로 거기서 사법 시스템이 실패한 거다. 내가 알기로는 그 사람들은 한 푼도 쓰지 않고 섬을 차지했다. 나는 거기에 1000만헤알(약 26억원) 정도를 썼는데 아무것도 얻지 못했다"고 밝혔다.

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히샬리송은 경찰에 사건 수사를 요청하며 투자금에 대한 해답을 찾고 있다고 덧붙였다. 그는 안팎으로 논란의 연속이다.

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토트넘에선 이름이 지워졌다. 히샬리송은 이적시장 등록 마감전인 8월 23일 브렌트포드와의 새 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에 유일하게 선발 출전했다. 하지만 토트넘은 0대3으로 완패했다.

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그리고 토트넘을 떠나겠다고 요청, 프리미어리그 25인 스쿼드에서 제외됐다. 그러나 히샬리송이 원하는 이적은 성사되지 않았다. 친정팀 에버턴을 비롯해 브라질, 튀르키예 등의 클럽과 협상을 벌였지만 딱 맞는 조건을 찾지 못했다.

브라질 바스코 다 가마와 토트넘의 클럽 간 합의가 됐지만, 히샬리송이 개인 조건이 마음에 들지 않는다며 거부해 무산됐다. 히샬리송의 잔류에 로베르토 데 제르비 토트넘 감독도 폭발했다.

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데 제르비 감독은 지난달 "히샬리송은 모든 것을 혼자 결정했다. 프리시즌 초반에 나와 이야기를 나누면서 팀을 떠나고 싶다는 뜻을 밝혔다"며 "나는 이 팀에서 뛰고 싶어하고, 자부심을 갖고 있는 올바른 열정을 가진 선수들만 남기고 싶다. 그 외 모든 문제와 관련된 사항은 내가 관여할 일도 아니고 내 업무도 아니다. 구단의 책임"이라고 강조했다.

히샬리송은 14일 토트넘의 U-21팀 경기에 출전해 리그2(4부) 팀 상대로 골을 터트렸다. 데 제르비 감독은 히샬리송이 최근 토트넘을 또 저격하자 "이야기하고 싶다면 어디에서 나를 찾을 수 있는지 알고 있을 것이다. 나는 오전 8시 30분부터 저녁까지 사무실에 있다. 누구와도 문제가 없다"며 불편해 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com