"리그앙이 동네대회인가" 챔스와 리그 선발 라인업 90% 바꾼 PSG…이강인이 파리 남았다면 '리그 붙박이'

출처=ESPN

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]파리생제르맹(PSG)의 목표는 오직 한 가지, '빅이어'인 것처럼 보인다.

루이스 엔리케 감독이 이끄는 PSG는 2026~2027시즌 들어 자국 리그인 프랑스 리그1과 유럽챔피언스리그(UCL)에서 투 트랙 전략을 사용하고 있다. 컨셉은 확실하다. 리그1은 1.5군으로 운용하고, UCL에 주전을 총동원한다.

PSG는 지난 15일 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨시티와의 UCL 리그 페이즈 2차전에서 '발롱도르' 우스만 뎀벨레, 데지레 두에, 마그네스 아클리오체, 파비안 루이스, 비티냐, 워렌 자이르 에머리, 아치라프 하키미, 마르퀴뇨스, 윌리암 파초, 누누 멘데스, 사포노프로 선발을 꾸려 4대2 깜짝 대승을 거뒀다.

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그로부터 사흘 뒤인 18일 프랑스 스트라스부르의 스타데 데 라 메이나우에서 열린 스트라스부르와의 리그1 7라운드 원정경기 라인업은 맨시티와 비교해 90% 가까이 달랐다. 아클리오체, 자이르 에머리, 사포노프를 제외한 8명을 바꿨다. 맨시티전에서 후반 교체로 뛰거나 결장한 흐비차 크라바츠켈리아, 페란 토레스, 주앙 네베스, 루카스 베랄두, 드로 페르난데스, 뤼카 에르난데스, 일리야 자바르니, 뤼카 디뉴 등이 선발로 나섰다. 후반 30분까지 0-1로 끌려가던 PSG는 뎀벨레, 두에 등 교체 자원들이 줄줄이 득점포를 가동하며 3대1 대역전승을 거뒀다. 지난 3년간 PSG에서 뛴 이강인(아틀레티코 마드리드)이 남았다면, 리그에서 더 많은 기회를 받을 가능성이 크다.

EPA연합뉴스

PSG가 막판 30분 동안 힘을 쏟아 스트라스부르를 꺾는 모습을 본 유럽 축구계는 리그1을 '파머스리그'답다는 반응을 쏟아냈다. 스쿼드가 '넘사벽'인 PSG가 리그에서 힘을 빼도 승리하는 리그라는 비판이다. PSG는 이런 전략에도 불구하고 리그에서 4승 2무 1패 승점 14점을 따내며 2위를 달리고 있다. 선두 올랭피크 리옹(승점 14)과 승점이 같고 득실차에서 3골 밀린다.

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주말 리그에서 에너지를 비축한 주전급 자원들은 주중 UCL에서 그 에너지를 마구 쏟아낸다. 일례로, 맨시티는 주말 리버풀과 치열한 리그 경기를 펼쳐 PSG전에 100% 에너지를 쏟아부을 수 없었다. 전반에만 주도권을 내주고 3골을 헌납하며 승기를 내준 원인 중 하나다.

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스포츠 방송 'ESPN'은 19일 "PSG는 수요일 맨시티전과 토요일 스트라스부르전에 선발 라인업의 90% 가까이 교체했다"며 "덕분에 PSG는 충분히 휴식을 취한 선수단을 꾸려 화요일(21일) 바르셀로나와 맞대결에 나설 수 있게 되었다"라고 밝혔다.

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지난 두 시즌 연속 UCL을 제패한 PSG는 올 시즌 리그 페이즈에서 2전 전승을 달리며 선두에 올랐다. 2경기에서 10골을 넣고 3골을 헌납하며 바르셀로나, 애스턴빌라, 슈투트가르트, 리버풀, 스포르팅, 아스널, 레알 마드리드, 레알 베티스 등 똑같이 2연승을 챙긴 팀들에 득실차에서 앞섰다.

엔리케 감독은 2024~2025시즌 EPL 팀을 차례로 꺾고 PSG의 첫 UCL 우승을 차지한 뒤 '파머스리그'라는 세간의 조롱에 "우린 '파머스리그'가 맞다"라며 유쾌하게 받아친 뒤, "과거에는 리그1 수준이 낮아서 PSG가 유럽 무대에서 우승하지 못한다고 하더니, 이제 우리가 이기니까 리그 수준이 낮아서 편하게 체력을 안배해 이긴 거라고 비판한다"라고 일침을 놨다.

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잉글랜드 대표 출신 제메인 페넌트는 맨시티-PSG전을 마치고 영국 스포츠라디오 '토크스포츠'를 통해 PSG를 '파머스리그'라고 조롱하면서도 "결국 맨시티가 완패한 건 그들이 PSG가 세운 '황금 기준'을 충족하지 못했기 때문"이라고 꼬집었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com