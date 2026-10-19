축구공으로 이게 뭐 하는 짓이야? 폭우 속 심판 행동에 '대폭소'…"물 위에 라인을 그리면 되잖아"

사진=페냐 데포르티바 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]폭우 속에서 축구 경기가 진행 가능한지 확인해 보는 심판의 영상이 화제를 모았다.

영국 매체 '더선'은 19일(한국시각) '스페인 하부리그의 페냐 데포르티바와 UCAM 무르시아의 맞대결이 취소됐다'며 '경기장 상태를 점검하는 심판의 모습이 담긴 영상은 온라인에서 빠르게 화제를 모았다'고 보도했다.

세군다 페데라시온(4부리그)에 속해 있는 두 팀은 지난 18일 맞붙을 예정이었다. 그러나 이비사를 연고로 하는 페냐 데포르티바의 홈구장에 폭우가 쏟아졌고, 심판은 경기 연기를 결정해야 했다. 이후 심판이 그라운드에 들어가 경기장 상태를 점검하는 장면이 이목을 끌었다. 특히 심판의 행동이 많은 이들의 웃음을 자아냈다. 누가 봐도 경기장이 물에 잠겨있는 상태라 경기 진행이 불가능해 보였다. 하지만 심판은 발목까지 물에 잠긴 경기장에 들어가 직접 축구공을 그라운드에 던졌다. 공이 그대로 물 위에 둥둥 뜨는 것을 확인한 뒤에야 경기를 연기했다. 이 당연하고도 엉뚱한 장면이 많은 이들을 웃게 했다.

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누리꾼들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "물 위에 라인을 그려 놓으면 경기를 할 수 있다", "무릎까지 차올랐는데 저걸 던져봐야 아나?" 등 재밌다는 반응을 쏟아냈다.

사진=페냐 데포르티바 영상 캡처.

페냐 데포르티바는 이후 해당 경기의 일정이 신속하게 재조정됐다고 발표했다. 또한 팬들은 입장료를 내지 않고 경기를 관람할 수 있게 됐다.

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구단은 공식 성명을 통해 "세군다 페데라시온 7라운드 UCAM 무르시아전은 연기됐다"며 "경기 입장은 무료이며 누구나 관람할 수 있다"고 전했다. 이어 "모든 팬과 유소년 아카데미 선수들이 경기장을 찾아 중요한 이번 경기에서 우리 1군 선수들에게 응원을 보내주기를 바란다"고 덧붙였다.

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두 팀의 경기는 이날 오후 11시에 진행된다. 세군다 페데라시온 3그룹에서 UCAM 무르시아는 무패 행진을 이어가며 현재 선두를 달리고 있다. 가장 많은 득점을 기록한 팀이기도 하다. 반면 페냐 데포르티바는 6경기에서 승점 4점만 얻는 데 그치면서 강등을 걱정해야 하는 상황이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com