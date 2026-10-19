분노 조절 못하는 '캡틴 브루노' 주장 박탈? 재계약 난항…맨유 5경기 무승 '지독한 부진' 다 주장의 슬럼프 탓인가

맨체스터 유나이티드 주장 브루노 페르난데스. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 최근 리그 5경기에서 승리가 없다. 팀 부진의 원인으로 주장 브루노 페르난데스(32)가 지적받고 있다.

영국 매체 '더선'은 19일(한국시각) '페르난데스가 부진의 늪에 빠졌다'며 '마이클 캐릭 감독이 아무리 진짜 문제를 감추려 해도 상황은 달라지지 않는다'고 보도했다.

페르난데스는 지난 18일 열린 리즈 유나이티드와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서도 무기력한 모습을 보였다. 맨유는 리즈와 1-1 무승부를 거두는 데 만족해야 했다. 맨유는 이번 시즌 리그 7경기에서 단 1승만 거두며 13위까지 추락한 상태다. 캐릭 감독은 좋지 못한 결과에도 평소와 다를 것이 없다고 주장하며, 침착한 모습을 보였다.

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맨유는 전반 35분 브라이언 음뵈모가 선제골을 넣었지만, 후반전 시작 직후 도미닉 칼버트르윈에게 동점골을 허용했다. 경기 결과와 관련해 페르난데스의 부진이 지적받고 있다. 캐릭 감독은 최근 페르난데스가 가벼운 부상을 안고 있다고 언급했다. 부상의 영향을 받아서일까. 그 이후 페르난데스의 경기력은 확연히 떨어진 모습이다. 그럼에도 캐릭 감독은 컨디션이 좋지 않은 페르난데스를 리즈전에서 풀타임 뛰게 했다. 그의 번뜩이는 공격 능력을 끝까지 믿어본 것이다. 예상대로 결과는 좋지 못했다.

페르난데스는 EPL을 대표하는 선수다. 그는 2025~2026시즌 21도움을 기록하면서 티에리 앙리와 케빈 더브라위너가 보유했던 EPL 단일 시즌 최다 도움 기록을 깬 장본인이다. 페르난데스의 기량이 만개하면서 맨유는 2026~2027시즌 큰 기대를 걸었다. 하지만 페르난데스의 경기력은 캐릭 감독에게 예상치 못한 골칫거리가 됐다. 그의 부진과 함께 맨유도 무너지고 있다.

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매체는 '누가 봐도 페르난데스의 경기력이 정상 궤도에서 크게 벗어나 있다는 사실은 분명하다'며 '그는 EPL에서 5경기 연속으로 공격 포인트를 기록하지 못했다'고 설명했다.

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로이터연합뉴스

페르난데스가 부진한 상황에서 캐릭이 그에게 휴식을 부여하지 않는 부분에 대한 지적도 나온다. 감독이 페르난데스를 계속 출전시키기 위해 선수에게 맞지 않는 역할을 억지로 맡기고 있는 것은 아니냐는 의문 역시 있다.

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이에 대해 캐릭 감독은 "주중 경기에서는 약간 다른 포지션을 맡았지만, 그 외에는 거의 평소와 같았다"며 "그는 우리 팀에서 중요한 선수이고, 오랫동안 팀의 핵심 역할을 해왔다. 그 사실은 달라지지 않을 것"이라고 말했다.

페르난데스는 경기 중에 감정을 주체하지 못하는 모습들을 계속해서 보여주고 있다. 개인기에 실패한 뒤 하늘을 향해 소리치거나 상대 파울에 대해 주심에게 거세게 항의하다가 경고를 받기도 했다. 구단이 그의 주장 자격을 박탈하거나 조만간 계약을 종료해도 수긍이 가능할 지경에 이르렀다.

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매체는 '페르난데스는 계약 마지막 해에 접어들었으며, 구단이 1년 연장 옵션을 보유하고 있지만 현재 재계약 협상은 교착 상태에 빠져 있다'며 '캐릭 감독은 사실상 선발에서 제외할 수 없는 존재로 여겨져 온 페르난데스를 과감하게 벤치에 앉힐 것인지 결정해야 한다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com