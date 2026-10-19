'이강인 주춤하자 日 동갑 에이스가 날았다' 새신랑 구보 1골-1도움 폭발→소시에다드, 말라가 5-2 대파..'여배우와 결혼이 터닝포인트'

말라가 상대로 득점한 구보 다케후사 캡처=레알 소시에다드 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)이 조용하자 일본 대표팀 에이스 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 멀티 공격포인트를 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 1골-1도움을 몰아쳤다.

구보는 이번 2026~2027시즌 초반 극심한 슬럼프에 빠졌다. 선발에서 조커로 다시 결장으로 부진을 이어갔다. 그랬던 구보는 최근 일본 '국민 여배우'와 깜짝 결혼을 발표했다. 지난 2일 세살 연상의 후쿠하라 하루카(28)와 결혼한 사실을 SNS를 통해 공개했다. 결혼 발표 이후 구보는 첫 선발 출전한 말라가 원정에서 이번 시즌 최고의 활약으로 1호골과 1호 도움을 기록했다.

구보가 선발 출전한 소시에다드가 19일(한국시각) 스페인 말라가 에스타디오 라 모사레다에서 벌어진 말라가와의 2026~2027시즌 라리가 9라운드 원정 경기에서 5대2 대승을 거뒀다.

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공식 6경기 연속 벤치에 앉았다가 7경기 만에 오른쪽 윙어로 선발 출전한 구보는 경기 시작 3분 만에 선제골을 터트렸다. 구보가 찬 공이 말라가 선수를 맞고 골대 안으로 굴러들어갔다. 행운이 따른 득점이었다.

말라가 상대로 득점한 오야르사발 캡처=레알 소시에다드 구단 SNS

기선을 제압한 소시에다드는 전반 26분 오카르손이 두번째 골을 기록했다. 전반을 2-0으로 앞선 소시에다드는 후반에 난타전을 벌였다. 후반 시작 9분 만에 아드리안 니오에게 한골을 얻어맞은 소시에다드는 4분 후 미켈 오야르사발이 세번째 골을 터트렸다. 구보의 패스를 받은 오야르사발이 상대 골대 구석으로 차 넣었다.

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소시에다드는 후반 21분 파블로 마르티네스에게 두번째 골을 허용했지만 1분 후 오야르사발이 네번째 골을 보탰다. 소시에다드는 후반 26분 구보를 빼고 대신 좁 오치엥을 조커로 투입했다. 소시에다드는 후반 27분 곤칼로 게데스가 다섯번 째 골을 터트리며 3골 차 대승을 마무리했다.

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일본 매체 사커다이제스트웹은 '구보가 마침내 부활을 위한 강한 인상을 남겼다'고 평가했다.

말라가 상대로 득점한 구보 다케후사 캡처=레알 소시에다드 구단 SNS

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구보의 동갑내기 절친 이강인은 17일 에스파뇰전에 선발 출전해 62분을 뛰었지만 깊은 인상을 남기지 못했다. 아틀레티코는 상대의 촘촘한 수비에 고전하다가 이강인과 교체돼 들어간 알렉스 바에나의 환상적인 결승골로 1대0 승리했다. 이강인은 이번 시즌 라리가에서 2골-1도움을 기록 중이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com