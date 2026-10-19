'서울 뿐이었는데' 단숨에 파이널A행 5팀 정해졌다...마지막 1자리 두고 제주 VS 인천 '운명의 맞대결'

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[스포츠조선 박찬준 기자]시계제로였던 파이널A의 윤곽이 나왔다.

K리그1은 33경기를 치른 후 윗물과 아랫물로 나뉜다. 1~6위가 자리한 파이널A는 우승, 아시아챔피언스리그 진출팀을 가린다. 반면 7~12위팀은 파이널B에서 강등 전쟁을 펼친다. 강등의 위기에서 피할 수 있는 파이널A행은 12개팀의 1차 목표다.

지난 주말 펼쳐진 '하나은행 K리그1 2026' 32라운드가 변곡점이 됐다. 32라운드 전만 하더라도 파이널A 진출이 결정된 팀은 우승을 예약한 '선두' FC서울(승점 66), 딱 한 팀뿐이었다. 2위 울산 HD부터 9위 포항 스틸러스까지 8개팀이 남은 5자리를 두고 치열한 경합을 펼쳤다. 마지막 33라운드까지 가봐야 한다는 전망이 지배적이었다.

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32라운드에서 단숨에 정리가 됐다. 한 번에 3개팀이 파이널A를 확정했다. 울산(승점 50), 전북 현대(42득점), 강원FC(39득점·이상 승점 47)가 남은 한 경기 결과에 상관없이 파이널A 진출에 성공했다. 울산은 17일 홈에서 부천FC를 2대1로 꺾으며 두 시즌 만에 파이널A에 복귀했다. 울산은 지난 시즌 10년 만에 파이널B로 추락하는 아픔을 겪었다.

4경기(2무2패)서 승리가 없던 전북은 18일 전주성에서 제주 SK를 3대2로 잡으며 모처럼 웃었다. 파이널A에 성공하며 마지막 자존심은 지켰다. 같은 날 강원은 강릉하이원아레나에서 인천 유나이티드와 1대1로 비기면서, 창단 처음으로 3시즌 연속 파이널A행을 이뤄냈다. 취임 첫 해 강원을 6강에 올려놓은 정경호 감독은 두 시즌 연속 파이널A행에 성공한 구단 최초의 감독이 됐다.

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대전하나시티즌도 사실상 파이널A 티켓을 거머쥐었다. 대전은 18일 홈에서 광주FC에 3대2 대역전승을 거뒀다. 0-2로 끌려가던 대전은 후반에만 3골을 몰아넣으며 귀중한 승점 3점을 더했다. 승점 46점이 된 5위 대전은 6위 제주와 동률, 7위 인천(승점 43)에 승점 3점 앞섰다. 마지막 33라운드에서 패하더라도, 라이벌팀들에 다득점에서 크게 앞서 있는 만큼 뒤집힐 가능성은 거의 없다. 대전은 51득점, 제주는 38득점, 인천은 40득점을 기록 중이다.

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뒤집기 희망을 품던 FC안양과 포항은 파이널A행이 좌절됐다. 18일 포항스틸야드에서 맞대결을 펼친 두 팀은 0대0으로 비기며, 다른 팀들이 파이널A를 확정짓는 것을 지켜봐야만 했다. 안양은 승점 42점, 포항은 41점에 머물렀다. 창단 첫 파이널A에 도전한 안양은 마지막 고비를 넘지 못했다. 최근 부진에 빠진 포항은 다섯 시즌 만에 파이널B라는 굴욕을 맛봤다.

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이제 마지막 한 장의 파이널A 티켓은 제주와 인천의 싸움으로 압축됐다. 공교롭게도 두 팀은 24일 인천축구전용경기장에서 열리는 스플릿 분기점인 최종 33라운드에서 맞붙는다. 제주가 한발 앞서 있다. 제주는 인천에 승점 3점 앞서 있는 만큼, 무승부만 거둬도 된다. 하지만 인천이 승리한다면 이야기는 달라진다. 다득점에서 인천이 앞서 있는 만큼, 극적인 뒤집기가 가능하다.

두 팀에게는 꽤 의미가 큰 파이널A다. 제주는 지난 시즌 승강 플레이오프까지 내려가며 가까스로 잔류했다. 4시즌 만의 파이널A행이다. 올 시즌을 앞두고 승격에 성공한 인천은 K리그1에 돌아오자마자 윗물에서 놀 수 있는 기회다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com