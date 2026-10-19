'김민재와 비교 자체가 불가, 전력외 평가' 고작 총 17분 출전, 日 국대 수비수 이토 히로키, 바이에른 뮌헨 주전 경쟁 바닥..'콤파니 안중에도 없다'

Hiroki Ito of Japan scores during penalty shootout against Ecuador during their Kirin Cup soccer match in Yokohama, Japan, Thursday, Oct. 1, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)

Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae (L) and Leipzig's Dutch midfielder #06 Ezechiel Banzuzi both jump to head the ball during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, southern Germany, on October 17, 2026. (Photo by Alexandra BEIER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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[스포츠조선 노주환 기자]독일 바이에른 뮌헨의 일본 국가대표 수비수 이토 히로키(27)의 입지가 매우 좁아지고 있다. 일본 매체 사커다이제스트웹은 이토가 뮌헨 구단에서 곤경에 처해 있다고 평가했다. 수비 옵션 우선 순위에서 계속 밀리고 있는 처지다. 한국 국가대표 센터백 김민재(뮌헨)와는 비교가 안 되는 상황이다.

이번 시즌 모든 대회를 합쳐 이토의 출전 시간은 2경기에서 17분에 그치고 있다. 김민재(7경기 566분), 우파메카노(8경기 630분), 요나탄 타(8경기 591분), 스타니시치(9경기 492분), 알폰소 데이비스(9경기 537분), 브라운(9경기 478분)과 이토의 출전시간은 너무 큰 차이를 보인다.

이토는 아직 분데스리가 경기에선 단 1초도 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 18일 홈에서 벌어진 라이프치히와의 리그 6라운드 경기에서도 이토는 교체 명단에 올랐지만 출전 기회를 얻지 못했다.

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epa13311935 Min-jae Kim of Munich (R) and Willi Orban of Leipzig (L) in action during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, 17 October 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 포백 수비에 중앙에 김민재-우파메카노, 좌우 풀백으로 브라운과 라이머를 선발로 넣었다. 김민재는 후반 32분 사샤 보이와 교체됐다.

사커다이제스트웹은 '김민재가 부상으로 플레이를 이어가기 어려운 상황에서 콤파니 감독은 이토가 아닌 보이를 투입했다. 만 26세의 프랑스 출신인 보이는 오른쪽 사이드백이 주 포지션이다. 이토는 이번 시즌 콤파니 감독 체제에서 구상외로 분류돼 가고 있다'고 평가했다.

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독일 매체 빌트는 '아무도 예상하지 못한 교체다. 놀라운 교체였다. 콤파니 감독은 김민재 대신 보이를 넣었다. 이토 보다 프랑스 선수를 우선했다. 이 상황을 뒤집을 수 있을까'라고 보도했다.

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Bayern Munich's Belgian head coach Vincent Kompany addresses the MD-1 press conference on the eve of the UEFA Champions League match between Viking and FC Bayern Munich at Lyse Arena in Stavanger, Norway on October 12, 2026. (Photo by Lise Aserud / NTB / AFP) / Norway OUT

이토는 2024년 여름, 슈투트가르트에서 뮌헨으로 이적했다. 당시 이적료는 2300만유로였다. 이번 시즌이 세번째 시즌이다. 그는 뮌헨과 2028년 6월까지 계약돼 있다. 이토의 현재 시장가치는 1790만유로다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com